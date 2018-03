Politikani serb që dëshiron të jetë ambasador i Serbisë në Prishtinë

Dramaturgu i famshëm serb dhe kryetari i Partisë Liberal Demokratike, Çedomir Jovanoviq, tha se ai do të donte të ishte ambasadori i parë i Serbisë në Prishtinë.

"Isha gjithmonë në anën shqiptare dhe kuptova problemet e tyre. Kam luftuar kundër politikës së Millosheviçit, e cila ishte represive ndaj shqiptarëve dhe krimet e kryera në Kosovë. Kështu që mund të ketë një urë midis serbëve dhe shqiptarëve", tha Jovanoviq, transmeton oranews.

"Nëse Serbia më emëron si ambasador në Kosovë, unë do të bëj përpjekjet e mia për të përmirësuar marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Do të bëjmë marrëveshje të mira tregtare me shqiptarët në Kosovë. Çdo mall që kemi, mund ta vendosim në tregun e Kosovës dhe anasjelltas në gjuhën serbe. Do të luftoj kundër doganave. Dhe një ditë, të gjithë do të jemi së bashku në BE pa kufij, të lumtur dhe të kënaqur", shpjegoi Jovanoviq.