Do të luftojmë deri në fund kundër Kosovës në Interpol, thotë Stefanoviqi

Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Nebojsha Stefanoviq, tha sot se do ta vazhdojë deri në fund luftën kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol.

Ai ka thënë se në Asamblenë e Përgjithshme të tetorit, që do të mbahet në Kili, do të tregojë se nuk kishte as arsye policore, as politike dhe as ligjore që Kosova të jetë pjesë e kësaj organizate, përcjell Tanjug.

“Ne nuk do të lejojmë që seanca e Asamblesë së Përgjithshme e Interpolit të kalojë pa luftën tonë. Unë do të udhëheq delegacionin tonë dhe do të shkojmë herët për të biseduar me një numër të ministrave të brendshëm të cilët në thelb vendosin të votojnë”, citohet të ketë thënë Stefanoviq.