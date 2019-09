Edhe javën e parë të shtatorit nxehtë

Java e parë e muajit shtator do të vijojë me kushte tjera meteorologjike, përjashtuar dy ditët e para, pasi që nuk do të ketë ndryshim të motit, ndërsa nga e mërkura pritet ndryshim në fushat termike, duke bërë që merkuri në termometër të regjistrojë vlera nën 30 gradë Celsius.

Sipas njoftimit nga Instituti Hidrometeorologjik të Kosovës, e premtja parashihet me alternime kthjellime por gjatë ditës do të ketë kushte për vranësira të dendura dhe konvektive, të cilat do të sjellin shi dhe shkarkime rrufesh. Edhe të enjten në disa vende parashihet mot jo stabil.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 11-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-32 gradë Celsius.

Indeksi UV mbetet i lartë deri ditën e mërkurë, prandaj kushtet biometeorologjike nuk do të jenë të favorshme për një shtresë të popullatës që kanë probleme me sëmundje kronike. Era do të vazhdojë ta mbajë drejtimin e verilindjes, ku shpejtësia maksimale mund të arrijë deri 11m/s.

Temperaturat mesatare maksimale për muajin gusht arritën rreth 31 gradë Celsius, që janë rreth 3 gradë më të larta se mesataret e të gjitha viteve për muajin gusht, kurse sasitë e reshjeve në rrafshine Kosovës shënojnë deficit për 20-30 litra, derisa në shumicën e pjesëve të Dukagjinit sasitë e reshjeve kanë shënuar tejkalim të mesatareve për muajin gusht.