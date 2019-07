Kosnetti reagon ndaj dëmtimit të varrezave ortodokse në Lipjan

Ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett, reagoi të martën ndaj dëmtimit të varrezave ortodokse në Lipjan, duke kërkuar reagimin e shpejt të drejtësisë.

“Si po i përgjigjet Kosova dëmtimit të turpshëm të varrezave në Lipjan? Ushtrimi i sigurt i lirisë së besimit, kërkon respekt ndërmjet komuniteteve dhe veprim të shpejtë të drejtësisë”, ka shkruar Kosnett në Twitter, përderisa ka folur për fillimin e takimit Ministerial për Liritë Fetare në Washington, shkruan rel.

At #IRFMinisterial nearly 1,000 leaders, including from Kosovo, meet in D.C. to discuss religious freedom—how does Kosovo respond to shameful desecration of Lipjan/Lipljan graves? Safe religious expression requires inter-community respect & swift justice. https://t.co/hq03Y13Pi0