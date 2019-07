Ndryshe nga dita e djeshme ku pati vranësira dhe reshje, sot moti do të jetë më i qetë i shoqëruar me kthjellime dhe me diell.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-23 gradë celsius.

Do të fryjë erë herë–herë me vrull nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1-12m/s.