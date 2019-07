Haradinaj takon kryeministren britanike, i kërkon mbështetje për finalizimin e dialogut

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka takuar sot në Poznan të Polonisë kryeministren britanike, Theresa May, së cilës i ka kërkuar mbështetje për finalizimin e dialogut me Serbinë.

“Takim bilateral me kryeministren e Britanisë së Madhe, Theresa May, në kuadër të Samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në Poznan të Polonisë. Kryeministren May e njoftova për zhvillimet politike në Kosovë, duke shprehur vendosmërinë tonë për fuqizimin e partneritetit bilateral mes dyja vendeve dhe duke kërkuar mbështetje në proceset rajonale, veçmas në finalizimin e dialogut me Serbinë, konkretisht në arritjen e një marrëveshjeje, finale, me njohje reciproke në kufijtë ekzistues”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Tutje Haradinaj thotë se ka falënderuar kryeministren May për qëndrimin konsistent të Britanisë së Madhe kundër idesë për ndryshim kufijsh dhe këmbim territoresh, si dhe për ndihmën e vazhdueshme që Mbretëria e Bashkuar ka dhënë për fuqizimin e sundimit të ligjit, avancimin e administratës publike dhe zhvillim ekonomik në Kosovë.