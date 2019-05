Dy premisa për bashkimin mekanik të kufijve shqiptar

Në debatin e hapur nga prof. Shenasi Rama mbi rolin negativ të grupimeve që predikojnë bashkimin mekanik ka shumë paqartësi ndër njerëzit sepse askush nuk i ka mësuar që ta shohin realitetin me syrin e profesionistit dhe shumëkush mendon se duke pasur lexuar diçka diku e kanë gjetur të vërtetën, shkruan sot Grid Rroji në gazetën "Shekulli"

Të gjithë shqiptarët e dëshirojnë bashkimin kombëtar si aspiratë themelore. Mirëpo dallimi është mes atyre që jetojnë në realitetin ku jemi, dhe atyre që e përdorin si retorikë për t’ u faktorizuar e shesin përrallën me bisht të bashkimit mekanik. Bashkimi mekanik bazohet në dy premisa: 1) kombin e kemi, dhe tani të ndërtojmë shtetin, dhe 2) kemi dy shtete jo funksionalë, le t’i bashkojmë që ta bëjmë shtetin më të mirë. Të dyja bashkë paraqiten si model politik vetëpërmbushës ku i vetmi variabël është vullneti popullor.

E dyta është lehtësisht e dallueshme si shashkë retorike, mirëpo është premisa e parë që është në rastin më të mirë naivitet i pamasë e në më të keqin agjendë antishqiptare. Ndërsa në Kosovë ka dallueshëm një masë dominante që e përbashkon rreziku i jashtëm, në Shqipërinë Londineze “armiku” është në pushtet e opozitë, kontrollon shtetin, ka mbjellë dasi krahinore, fetare e prejardhjeje dhe nuk i intereson mënjanimi i ndikimit të huaj, por kantonizimi i territorit.

Ndaj të flasësh për komb të konsoliduar në Shqipëri është ose marrëzi, budallallëk ose mashtrim. T’i shtosh këtij mashtrimi idenë mikluese të “bashkimit” kur shqiptaria dhe d.m.th shtetkombi i shqiptarëve është armiku për vdekje i Parisë, të cilën mirë keq deri më sot e ndjek populli i çoroditur, është të tallësh menderen me shqiptarët.

Ka dy probleme në gjykimin tim me grupimet që kërkojnë hapësirë politike në emër të bashkimit si proces mekanik. Ideologjikisht propozimi i tyre është një mishmash kombëtaristo-social-demokrat, i cili nuk rri në këmbë përveçse si plan B apo C i parive ekzistuese. Ndërsa praktikisht bën sikur injoron faktin se konteksti gjeopolitik ka një rol të rëndësishëm dhe duhet shfrytëzuar kur është pozitiv dhe përballuar kur është negativ. Pra zgjidhja e çështjes shqiptare nuk mund të jetë as proces mekanik e as të ndodhë në boshësi.

Shqiptarëve u duhet thënë e vërteta, sado e dhimbshme qoftë, e jo të mbahemi gjallë me sallatë retorike që nuk ka kurrfarë ndikimi pozitiv në lojën reale. Zgjidhja për shqiptarët kalon nga konsolidimi, ose riformatimi i kombit në funksion të asaj që do zgjedhë populli shqiptar. Dhe zgjedhjet mund të ndryshojnë këtej apo përtej Drinit e ndoshta edhe më gjerë. Vetëm kur t’a kenë të qartë e të veprojnë fuqishëm për një shtetkomb të vetin do të mund të flasim për agjenda afatgjata historike. Të tjerat janë rrena e mashtrime, madje edhe jo fort të sofistikuara/Shekulli.