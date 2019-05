Mogherini, tjetër përpjekje në Tiranë për dialogun Prishtinë-Beograd

Pas Berlinit, udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen sërish në Tiranë. Bëhet fjalë për procesin e “Brdo-Brijuni”-t, që organizohet këtë vit në kryeqytetin shqiptar në datat 8 dhe 9 maj. Kjo po shihet nga Brukseli edhe si një mundësi tjetër, për t’i dhënë hov dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit.

Zëdhënësja e Bashkimit Europian, Maja Koçijançiç tha në Bruksel se, takimi i Berlinit ishte një kontribut, por se BE-ja do të vazhdojë të ndërmjetësojë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit.

Sipas saj, përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikën e Jashtme, Federica Mogherini do të ruajë kontaktet me palët dhe do të marrë pjesë në takimin e Tiranës, ku do të përpiqet të ulë në një tryezë Hashim Thaçin dhe Aleksandar Vuçiçin.

“Mogherini është e gatshme të organizojë një takim të ri në kuadër të kornizës së dialogut, por Kosova duhet të pezullojë taksën mbi mallrat serbe, në mënyrë që dialogu të mund të rifillojë shpejt”, tha Koçijançiç.

Samiti i Berlinit u mbajt të hënën e 20 prillit, me nismën e Kancelares gjermane, Angela Merkel, dhe presidentit francez, Emmanuel Macron. Federica Mogherini ishte e pranishme në samit dhe zhvilloi një seri takimesh dypalëshe me krerët e rajonit po ashtu.

I gjithë samiti kishte në epiqendër pikërisht çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht se nuk pati konkluzione dhe rezultate të qarta./ Tch