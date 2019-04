Nesër pastrohet e mbillen fidanë në Kampusin Universitar

Në kuadër të Javës së Tokës, Let’s Do It në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Komunën e Prishtinës dhe OJQ të tjera organizon aksion pastrimi dhe mbjellje fidanesh në hapësirat e Kampusit Universitar.

Aksioni fillon nga ora 10:00, para Bibliotekës Kombëtare “Pjetër Bogdani”.

“Po ashtu, Let’s Do It është pjesë e Këshillit organizativ për Ditën e Tokës bashkë me MMPH, Komunën e Prishtinës dhe OJQ të tjera. Ceremonia qendrore realizohet në Badoc, me fillim nga ora 11:00, lokacioni ‘Pylli i Arinjve’”, thuhet në njoftimin për media të Let’s Do It.