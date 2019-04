Autorja e “Fifty Shades” në romanin e ri i portretizon shqiptarët si gangster e skllav seksi

Kur EL James nxorri në treg ‘The Mister’, libri i saj i dytë pas Fifty Shades, mund të ketë qenë e përgatitur për disa komente të këqija.

Por ndoshta nuk e priste që se një ndër kritikët e saj do ishte ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar.

Qirjako Qirko shprehur shqetësimin për portretizimin negativ të shqiptarëve në romanin e saj.

Në qëndër të romancës që tregon romani “The Mister”, është një aristokrat britanik Maxim Trevelyan dhe pastruesja e tij e varfër Alessia Demachi.

Alessia është viktimë e trafikimit seksual, që u fut kontrabanë në Britaninë e Madhe nga gangsterët e vendit të saj, Shqipërisë.

Ajo arrin që të arratiset por dërgohet në fshat nga i fejuari i saj, një bandit i dhunshëm, që kërkon ta bëjë "një grua tradicionale shqiptare". Alessia detyrohet të martohet me të nga i ati.

Edukimi i saj është portretizuar aq larg nga bota moderne sa ajo i referohet smartfonëve si "telefona të zgjuar".

Kur sheh Maksim duke paguar diçka me kartën e tij të kreditit, Alesia mrekullohet dhe i thotë: "Karta jote është magjike".

Qirjako Qirko, ambasadori shqiptar në Britani, tha se përshkrimet e shqiptarëve në romanë janë "krejtësisht joreale".

"Më vjen keq që ekziston një roman me këtë informacion që krijon perceptime të tilla negative për vendin tim. Realiteti është krejtësisht i ndryshëm,”-tha Qirko për Telegraph. "Shqiptarët janë njerëzit më të mirë që do takoni në jetën tuaj, sigurisht, më miqësore. Vitin e kaluar numri i turistëve u rrit me 32 përqind krahasuar me vitin e kaluar."

Qirko nuk e ka lexuar librin, por tha se ishte pikëlluar kur mësoi se personazhet shqiptare janë ose autorë ose viktima të krimit.

"Ka një komunitet prej 120,000 shqiptarësh në Britani të Madhe, kryesisht në Londër. Në një komunitet kaq të madh, natyrisht ka disa njerëz që kryejnë krime. Por ata janë vetëm disa individë,"-tha ai.