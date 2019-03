OAK: Ministria e Bujqësisë premton zgjidhje të problemit të sektorit minerar

Dorëzimi i kërkesës për shfuqizimin e udhëzimeve administrative të cilat janë në kundërshtim me ligjin dhe po e pengojnë zhvillimin e vendit, ishin arsyeja e takimit të përfaqësuesve të Odës së Afarizmit me Ministren e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Dijana Zhiviq.

Kryetari i bordit Skënder Krasniqi theksoi se OAK ka identifikuar disa probleme që po e pengojnë zhvillimin e disa sektorëve të biznesit dhe ka bërë kërkesa të vazhdueshme për shfuqizimin e udhëzimeve.

OAK nëpërmjet një komunikate për media njofton se ka përcjellë kërkesa të vazhdueshme te ish ministri Rikalo, kryeministri Haradinaj dhe institucione tjera, por deri më tani ende nuk është marrë një vendim konkret.

Krasniqi theksoi se OAK së bashku me bizneset ka bërë edhe një peticion të cilën e ka dorëzuar te kryeministri Haradinaj dhe ish ministri Rikalo, i cili kërkon shfuqizimin e udhëzimit administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ të datës 27.12.2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, ku ligji për miniera dhe minerale e lejon biznesin të kërkojë hapësirë aq sa i nevojitet për të realizuar veprimtarinë e tij, ndërsa udhëzimi administrativ Nr.10/2010 e kufizon licencën në vetëm 5 hektarë.

“Udhëzimin Administrativ MA – Nr 12/2005 paragrafi 1.b i nenit 8 obligon bizneset të paguajnë për shfrytëzim të pyjeve dhe tokës pyjore për destinime tjera ku vlera e shtimit vjetor të masës drunore për 25 vjet për pyjet cungishte dhe 60 vjet për pyje trungishte pa e shfrytëzuar atë pjesë; Udhëzimin Administrativ MA-Nr.16/2007 Neni 1 paragrafi 7 që obligon bizneset të paguajnë taksë 0.20€ për vit për ndërtim të përkohshëm, që është një kosto shumë e lartë prej 2000 euro për ha; Vendimin për Ndalimin e Ndërrimit të Përkohshëm të Pasurisë së Paluajtshme të MBPZHR i datës 20/07/2010; Gjithashtu OAK ka dërguar këtë kërkesë edhe në mbledhjen e Shkurtit në KKZHE”, thuhet në komunikatë.

Ministrja Zhiviq premtoi që së bashku me ekipin e saj do t’i shqyrtojnë këto kërkesa dhe premtoi zgjidhjen e problemit të evidentuar.

Ajo po ashtu u shpreh e gatshme që së bashku me Odën e Afarizmit edhe t’i vizitoj bizneset dhe të njihet për së afërmi me problemet me të cilat ata ballafaqohen. Ajo shtoi se do të bëjë përpjekje maksimale në eleminimin e barrierave që janë në kompetencë të MBPZHR.

Në këtë takim OAK u përfaqësua nga kryetari i bordit Skënder Krasniqi, anëtari Hysni Zogaj, koordinatorja Qendresa Ibrahimi dhe avokati Edon Bibaj