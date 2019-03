Veseli: Nuk do të lejojmë ftohje të raporteve me SHBA

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se gati për një shekull Kosova ka pasur armik Serbinë.

“Procesi i dialogut do të jetë përfundimtar, nga i cili Kosova do të marrë ulësen e OKB-së. Ne Mitrovicën nuk e kemi as me shitë, as me ble, e as me mbrojtë vetë. Ne duhet të respektojmë Kushtetutën e Kosovës. Vendimmarrja do të jetë në institucionet e Kosovës”, tha Veseli sot në Mitrovicë, me rastin e lansimit të Programit financiar (fondit) për inovacion dhe ndërmarrësi për financimin e bizneseve fillestare – “Start-up”, raporton RTKLive.

Sipas tij Kosova ka vetëm një orientim që është perëndimor. “Ne nuk do të lejojmë ftohje me SHBA-në. Në të njëjtën kohë është ekonomia e lirë e tregut dhe inovacionit e ndërmarrësia që do të zhvillohet në vend. Kosova është e të githë neve”, tha Veseli.