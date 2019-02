Kthehet moti i ftohtë në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se temperaturave të larta që mbizotëruan mbi vendin tonë këtyre ditëve, po iu vjen fundi. Kjo si pasojë e fuqizimit të masave ajrore me origjinë nga veriperëndimi i kontinentit dhe vranësirave të dendura dhe jostabile të cilat do të shfaqen ditën e premte, për të vazhduar edhe gjatë vikendit.

Sipas institutit, rrezet e diellit të cilat do të shfaqen në orët e hershme, gjatë ditës do të mbulohen nga vranësirat e dendura të cilat fillimisht do të shoqërohen me reshje shiu, e me rënien e temperaturave, reshjet e shiut në shumë territore do të transferohen në formë dëbore.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-8 gradë Celsius. Shtypja ajrore edhe pse do të ketë rënie, sërish mbetet mbi vlerat e normales. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit, mesatare deri e fortë, ku në disa vende në Dukagjin mund të arrijë deri në 15m/s, ndërsa në rrafshin e Kosovës, kjo shpejtësi parashihet të arrijë deri 12m/s”, thuhet në njoftim.