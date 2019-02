Kurzi i kërkon Trumpit angazhim më të madh për Kosovën

Veri 21/02/2019 10:37

Kur merret parasysh biseda e Kurzit ne Kosove nuk them se mund te jete pozitive per politiken e Qeveris se Kosoves sepse Kurzi nuk eshte politika e Austrise se vjeter eshte ndryshe jo ne favor te Kosoves sidomos kur eshte fjala per Ushtrin qka eshte me e rendesishmja ne Moment.