Kryesisht mot i vranët në Kosovë

Edhe në fillim të javës vendi ynë ndodhet ndërmjet fushave të presionit të ulët me masa më të ngrohta ajrore mbi Mesdhe, dhe në lindje prej fushave të presionit të lartë me masa të ftohta ajrore.

Nën këto kushte edhe në ditët në vijim do të mbajë mot kryesisht me vranësira, në mëngjes do të ketë ngrica e në vise të ulëta mjegull, e ditën e martë mundësi për riga lokale shiu.

Ditën e mërkurë nga Atlantiku në Mesdhe do të depërtojë një vorbull e fuqishme ciklonike, e cila gradualisht nga dita e premte do të depërtojë në jug të rajonit tonë, ku edhe pritet të sjellë mundësi për reshje të reja, së pari riga lokale shiu, e më pas edhe reshje bore.

Edhe përgjatë ditëve të para të javës do të ketë inversion termik dhe mjegull, që do të mbanë edhe më tej ndotësit të bllokuar në vise të ulëta. Vlerat e kualitetit të ajrit do të mbeten të larta dhe të pashëndetshme, mirëpo me qarkullimin e mjaftueshëm ajror nga dita e martë do të zbresin edhe rreth vlerave normale.

23.01 - Kryesisht vranësira dhe intervale të shkurta me diell. Në ultësira në mëngjes mjegull, që mund të mbetet edhe gjatë ditës.

24.01-Të enjten paradite mundësi për riga lokale shiu. Ditën kryesisht vranësira dhe intervale të shkurta me diell. Në mbrëmje vonë riga lokale shiu.

25.01 - Të premten kryesisht vranët, në mëngjes reshje të dobëta shiu dhe bore, e pasdite dhe në mbrëmje reshje bore.

Temperaturat e ajrit do të luhaten rreth vlerave mesatare, e ditën e mërkurë do të rriten edhe në vlera pozitive në të dy ekstremet. Minimalet do të luhaten nga -2 deri në 1C, e maksimalet nga 4C deri në 6C. Në vise të mbuluara me mjegull, temperaturat mund të jenë më të ulëta.

Sipas Prishtina Weather, do të fryj erë e lehtë nga verilindja 1-2m/s, e nga dita e martë mesatarisht e fuqishme nga krahu jugor 4-11m/s. Shtypja atmosferike, do të rritet mbi vlera normale, por nga dita e mërkurë do të zbres thellë nën këto vlera.