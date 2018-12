DITËT ME FAT mbërritën në Neptun

Neptun, si rrjeti më i madh i pajisjeve elektronike në Kosovë sjell edicionin e katërt të kampanjës Ditët me FAT për këtë vit me kohëzgjatje 4 ditë duke filluar nga 6 deri me 9 Dhjetor në të gjitha dyqanet e tij.

Këto zbritje janë të fundit të këtij formati për këtë vit që shkojnë deri në 60% më lirë më mundësi blerje më këste 0% interes në të gjitha kategoritë si Teknikë e bardhë, Televizorë, Mobile, IT, Kujdes personal, Pajisje të vogla elektro-shtëpiake dhe aksesore IT nga brendet më të njohura si LG, Sony, Samsung, Grundig, Bosch, Beko, Whirlpool, Candy, Philips, Tefal, Rowenta, Elica etj

“Ditet me FAT vijnë me edicionin e tyre të katërt këtë vit, me super oferta si përgjigje ndaj kërkesës së shtuar të konsumatorëve për në risjellje të këtij projekti, duke u mbështetur në zbritje që shkojne deri në 60% me produket e cilësisë më të mirë dhe nga brendet që çdo herë sjellin prurje në treg. Skema e Ditëve me FAT perveç çmimeve jashtëzakonisht të përballueshme për secilin ofron dhe mundësinë e blerjes më këste më të gjitha bankat me 0% interes dhe shansin e anëtarësimit në programin tonë të besnikërisë haPPy, nga ku mund të përfitojnë benefite të shumta. Prandaj ftojmë të gjithë me datë 6 deri me 9 Dhjetor në dyqanet Neptun, që të blejnë produktet që kanë vënë në listë dëshirash për vete dhe të tjerët, pasi sezona e festave po afrohet dhe një dhuratë në Neptun çdo herë është një zgjedhje e mirë.”.- deklaroi Kaltrina Hoxha , Menaxhere Marketingu në Neptun.

Neptun është zinxhiri i shitjes me pakicë me një linjë të gjërë të pajisjeve elektronike si: TV / Audio / Video, produkte dhe aksesorë të It-së, Smartphone , Rrobalarëse, Enëlarëse, Frigoriferë, pajisje të vogla elektro-shtëpiake, pajisje të kujdesit personal, aparate për ftohje-ngrohje dhe produkte tjera të komunikimit. Neptun është pjesë e grupit Balfin dhe degë e Neptun International.

(Artikull i sponsorizuar nga Neptun).