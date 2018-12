Mustafa: Vizën së pari duhet t’ia heqim Haradinajt për ta çuar në shtëpi

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa ka përsëritur qëndrimin për zgjedhje të reja pas dështimit të Kosovës për liberalizim vizash, për të cilin e ka fajësuar qeverinë e Ramush Haradinajt.

Në një postim me titull “Liberalizimi, Çakori e Zhlebi”, ish-kryeministri Mustafa, që në vitin 2015 kishte dhënë 2016 si vit të liberalizimit, ka fajësuar kontestimin e Haradinajt për kufirin me Malin e Zi që e vonoi procesin e liberalizimit. Për këtë dhe dështime tjera, Mustafa ka thënë se së pari duhet t’i hiqen vizat qeverisë Haradinaj për ta çuar në shtëpi.

“Mbetëm pa përmbushje të zotimeve për liberalizim dhe mbetëm pa përmbushje të zotimeve se kufiri do të zhvendoset ne Çakor. Ndërkaq, askush nuk merr përgjegjësi”, ka thënë Mustafa.

“Ishte kontestimi që ia bëri Kryetari i AAK-së, tani Kryeministër, me kauzë të rrejshme marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi që qoi që procesi i liberalizimit të mos fillojë me kohë. Ai dhe disa shërbyes të tij, deputetë e profesorë, ngulnin këmbë se kufiri është në Zhleb dhe Çakorr dhe se Kosova po humb 8200 hektarë. Këtë vit demarkacioni u ratifikua, e votuan 80 deputet, kufiri nuk po lëvizë, mbeti aty ku u caktua me marrëveshje, por vizat nuk u hoqën”, ka shtuar ish-kryeministri i Kosovës.

“Do të ishte mirë që para ambasadave, ku rreshtohen e maltretohen me qindra qytetarë me nga një çantë dokumente për të marrë një vizë, t’ua vejmë fotot e atyre që me paturpësi, vetëm për të përfituar nga popullizmi, na sollën në këtë situatë. Edhe fotografinë e Qeverisë së sotme”, ka thënë më tej kryetari i LDK-së.

“BE-ja nuk ishte parimore me Kosovën, se na vëri më shumë kushte sesa vendeve të tjera, por BE-ja na informoi me kohë, në vitin 2015 dhe 2016, se nëse vonohemi me ratifikim të marrëveshjes, do të prolongohet liberalizimi. Këtë e kanë ditur të gjithë”, ka shtuar Mustafa.

Mustafa ka thënë se Kosova nuk duhet të ketë iluzione se në të ardhmen me një qeveri të ngjashme si kjo e Haradinajt se do të hiqen vizat.



“Mos te kemi iluzione as në të ardhmen se me një Qeveri me 1/3 e ministrave me aktakuza, që merr vendime arbitrare, me 80 zëvendësministra, vizat nuk hiqen. Vizat së pari duhet t’ia heqin qeverisë së tanishme për ta quar në shtëpi, e pastaj t’ia heqin vetvetes duke e zgjedhur një qeveri e cila punon për interesat e qytetarëve e jo për klientelën e vet”, ka thënë Mustafa.