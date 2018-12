Ibrahimi: Bushi i vendosi themelin qëndrimit të Amerikës pro Kosovës

Ilir Ibrahimi, profesor i Qeverisjes Amerikane, ka thënë se ish-presidenti amerikan, George H.W. Bush, që vdiq më 30 nëntor, i kishte vendosur themelin qëndrimit të politikës së jashtme amerikane pro Kosovës.

Ai ka thënë se letra e ish-presidentit amerikan George H.W. Bush për Sllobodan Millosheviqin më 25 dhjetor të vitit 1992 kishte shtyrë luftën Kosovë – Serbi. Në Express Intervistën në KTV, Ibrahimi ka thënë se kjo shtyrje po ashtu shmangi edhe më shumë vrasje e viktima.

“Ne në Kosovë e mbajmë mend për deklaratën ndaj Millosheviqit dhe e dimë se ajo paralajmëroi krizën që shkaktoi shumë viktima. Erdhi mesazhi i qartë se në Kosovë do të kalojë vija e kuqe që detyron superfuqinë amerikane të ndërhyjë. Nëse shohim krizën e Jugosllavisë shohim se nisi me protestat e shqiptarëve vazhdoi me ardhjen në fuqi të Millosheviqit. Kjo deklaratë e ka shtyrë Millosheviqin që të kujdeset nga konflikti i armatosur me shqiptarët. Po të niste lufta e parë në Kosovë para Sllovenisë e Bosnjës numri i viktimave do të ishte shumë më i madh. Ndoshta kjo shtyu konfliktin e armatosur. Prandaj populli i Kosovës është mirënjohës përgjithmonë për Bushin”, ka thënë ai.

Ibrahimi ka thënë se Bushi kishte vënë themelin e politikës së jashtme amerikane pro Kosovës dhe kjo, sipas tij, u vazhdua më pas nga pasuesi i Bushit, Bill Clinton, që udhëhoqi ndërhyrjen ndaj Serbisë në luftën në Kosovë.

Ai ka vlerësuar se vendimi për ditë zie këtë të mërkurë në Kosovë pas vdekjes së Bushit, ishte vendim i drejtë. Ka thënë se ky vendim është i drejtë për shkak të rolit të madh që ka pasur Bushi për Kosovën si shtet.

Ibrahimi ka folur edhe për atë se si e kishte njohur Bushin nga afër. Ka thënë se ishte tejet i thjeshtë dhe se “rrinte me këmbë në tokë”.

“Bushit të vjetër i kam treguar se jam nga Kosova dhe menjëherë tregojnë një simpati sepse Kosova gëzon respekt te amerikanët. Ajo modesti që kam vënë re te Bushi i vjetër të jep ndjesinë se si duhet të jesh si person. Pa marrë parasysh sa i madh je të tregon se duhet të qëndrosh me këmbë në tokë. Sjelljet e tij dhe qasjet që kishte me gjithsecilin tregon madhështinë e tij. Më ka lënë shumë, shumë mbresa”, ka shtuar ai.

George H.W. Bush ishte president i Amerikës për një mandat. Ai udhëhoqi Amerikën nga 20 janari 1989 deri më 20 janar 1993.