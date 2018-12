Shpend Ahmeti sonte në Rubikon

Në Rubikon sonte është i ftuar Shpend Ahmeti, kryetar i PSD-së.

Cili është plani i PSD-së për Ekipin Negociator? Cili do të jetë roli i tyre? Çka me presidentin Thaçi? Me çfarë platforme shkon Ahmeti në Bruksel? Çka me partitë tjera opozitare? Si do të vazhdojë dialogu? Çka me marrëveshjet e arritura deri tash?

Për këto dhe më shumë, sonte në Rubikon me Adriatik Kelmendin.

Rubikon kalohet ekskluzivisht vetëm në Kohavision.