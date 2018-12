Kosova ngushëllon SHBA-në dhe botën për vdekjen e Bushit, i përkujtohet “vija e kuqe”

Kryeministri Ramush Haradinaj është shprehur i pikëlluar për vdekjen e presidentit të 41 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George H.W Bush.

“Kosova sapo humbi një mik të madh e ShBA-të një patriot të devotshëm. Bush gjithë jetën e tij e dedikoi në shërbim të popullit amerikan dhe paqes në botë”, ka shkruar Haradinaj.

Kreu i ekzekutivit tutje ka thënë se presidenti Bush do të mbahet në mend për denoncim direkt ndaj represionit dhe terrorit serb ne Kosovë.

“Ai do te mbahet në mend për “mesazhin e Krishtlindjeve” drejtuar presidentit serb në vitin 1992, me të cilin vendos vijën e kuqe për luftë në Kosovë duke e mbrojtur popullin tonë nga tendenca dhe kërcënimi për shfarosje nga regjimi i Millosheviqit në atë kohë”, ka shkruar ai.

“Prehu në paqe, njeriu i Kosovës. Do të kujtojmë gjithmonë”, përfundoi Haradinaj.

Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj ka i ka shprehur ngushëllime popullit amerikan për humbjen e ish presidentit George H.W Bush.

zëvendëskryeministri Limaj ka thënë se qytetarët e Kosovës bashkëndjejnë me popullin amerikan për këtë humbje. Limaj ka thënë se bota ka humbur një burrështetas me vlera të mëdha, dhe se shqiptarët nuk do ta harrojnë asnjëherë kontributin e familjes Bush.

“Me keqardhje mora lajmin për vdekjen e ish-presidentit amerikan, George H.W Bush. Qytetarët e Kosovës bashkëndjejnë me popullin amerikan për vdekjen e presidentit Bush. Bota nga sot humbi një burrështetas me vlera të mëdha. Shqiptarët nuk do ta harrojnë asnjëherë kontributin e familjes Bush dhe do t’i jenë përherë mirënjohës për ndihmën dhënë Kosovës në etapa të ndryshme”, ka shkruar Limaj. “Ngushëllime popullit amerikan dhe familjes së presidentit Bush”.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, u ka shprehur ngushëllime familjes dhe gjithë popullit amerikan për vdekjen e ish-presidentit George H.W. Bush.

“Ndahet nga jeta Presidenti Bush, te cilit populli i Kosovës i është përjetë mirënjohës për vijën e kuqe qe i vendosi Serbisë me 1992 lidhur me ndërhyrjen te forcave serbe ne Kosove. Ndërkaq, Bushi i riu me 2007 pati deklaruar ne Tirane se “Mjaft është mjaft, Kosova duhet të jetë e pavarur”, ka shkruar Hoti.

Hoti tutje ka thënë se është e përjetshme miqësia e Kosovës me popullin amerikan.

“T'i ruajmë këto vija te kuqe, te cilat tash po tentohet te shkelen”, përfundoi ai.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i ka shprehur ngushëllime popullit amerikan, në emër të qytetarëve të Kosovës për vdekjen e Presidentit të 41-të të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George H.W. Bush.

“SHBA dhe bota do ta kujtojnë si patriot të pashoq dhe shembull të përkushtimit për të punuar për fuqizimin e demokracisë botërore dhe përhapjen e vlerave të lirisë. Kosova dhe shqiptarët do ta kujtojnë si president të parë, që qysh në fillim të viteve ‘90 ia bëri shumë qartë regjimit të Milosheviqit, me Vërejtjen e Kërshëndellave, se Kosova është vijë e kuqe për SHBA. Bashkëndjejmë me familjen Bush dhe tërë popullin amerikan në këtë humbje të madhe”, ka shkruar ai në Facebook.

Thellësisht i pikëlluar për ndarjen nga jeta të presidentit të 41-të të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George H. W. Bush, është shprehur Enver Hoxhaj, zëvendëskryeministër i Kosovës.

“Populli i Kosovës do ta kujtojë përgjithmonë, me mirënjohjen më të thellë për angazhimin e tij në mbrojtje dhe mbështetje të Kosovës. Mesazhi i tij i Krishtlindjeve ku paralajmëron Millosheviqin se Kosova dhe kosovarët janë vijë e kuqe për SHBA-në, do të mbetet gurthemeli i politikës amerikane në Ballkan, që shërbeu si pikë kthese për presidentin Bill Clinton në marrjen e vendimit për intervenimin ushtarak për ta ndalur fushatën e Serbisë për spastrim etnik në Kosovë. Ngushëllime familjes Bush dhe popullit amerikan për humbjen e një patrioti të pashembullt”, ka shkruar Hoxhaj.