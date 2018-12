Ambasadori i ri amerikan, Philip Kosnett mbërrin në Kosovë

Philip S.Kosnett, ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka ardhur mëngjesin e sotëm në Prishtinë.

Lajmin e ka bërë të ditur Collen Hyland, zëvendës-shefja e Misionit Diplomatik amerikan në Kosovë, përmes një postimi në Twitter.

Join us in welcoming Ambassador Philip S. Kosnett & Mrs. Alison Kosnett, who arrived in Pristina this morning. https://t.co/MEf1JStwm3 pic.twitter.com/t6hJquABL1