Greci, vendi i parë ku u vendosën arbëreshët

Greci i Italisë konsiderohet vendi i parë në të cilin u vendosën arbëreshët.

Ky vend ka lidhje direkte me historinë e Skënderbeut, i cili kishte ardhur me ushtarët e tij me ftesë të Princit të Napolit të cilit po i rrezikohej humbja e fronit, bën të ditur emisioni “Express” i KTV-së. Dhe pas fitores me ndihmën e Skënderbeut, Ferdinandi i Parë si shenjë falënderimi, i fali këtë tokë.

Megjithatë, Gjergj Kastrioti kthehet në Arbëri, për shkak të rrezikut nga Perandoria Osmane, por disa ushtarë mbetën aty dhe u martuan me gratë vendase, duke filluar kështu komunitetin e parë arbëresh në Itali.

Por, tani ky vend ballafaqohet me sfida të shumta, sidomos me fenomenin e braktisjes nga të rinjtë.