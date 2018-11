Mot më i ftohtë dhe me reshje bore, përmirësohet cilësia e ajrit

Vorbulla ciklonike nga Atlantiku po kalon mbi rajonin tonë, ku po sjell kohë pas kohe reshje shiu. Ndërsa nga veriu masa të ftohta arktike po shtrihen mbi rajon, ku gjatë natës së mbrëmshme, me rënien e temperaturave, reshjet e shiut u shndërruan në reshje të dobëta bore që po vazhdojnë edhe orëve të para të mëngjesit.

Mirëpo reshjet e borës nuk pritet të zgjasin, sepse me masa të ftohta ajrore do të shtrihen edhe fusha anticiklonike, që ditën e premte do të favorizojnë edhe kthjellime.

Në dy ditët në vijim, pritet të kemi një mot më dinamik, që do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, por me shtrirjen e fushave anticiklonike, nuk parashihet të kemi qarkullim të mjaftueshëm ajror, andaj nga dita e premte vlerat e indeksit të kualitetit të ajrit do të kalojnë edhe në të pashëndetshme.

28.11 - Mot më i ftohtë, kryesisht i vranët. Në mëngjes vende-vende me reshje të dobëta bore. Në mbrëmje vende-vende mundësi për reshje të dobëta bore.

29.11 - Mot i ftohtë, kryesisht me vranësira, e gjatë ditës edhe me intervale me diell.

30.11 - Mot i ftohtë, në mëngjes me vranësira, e gjatë ditës kryesisht me diell.

1.12-2.12 - Në fundjavë, mot i ftohtë, të shtunën në mëngjes kryesisht kthjellët, e gjatë ditës me vranësira. Ditën e diel kryesisht kthjellët dhe me diell.

Temperaturat e ajrit, do të pësojnë rënie të ndjeshme, nën vlera mesatare. Minimalet do të zbresin nga 0C deri në -7C, ndërsa maksimalet do të luhaten nga +1C deri në +2C, e në fundjavë do të rriten deri në +5C.

Sipas “Prishtina Weather”, do të fryjë erë mesatarisht e fuqishme nga verilindja 5-11m/s. Shtypja atmosferike, do të rritet mbi vlera normale.