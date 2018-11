KDI kërkon seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit për situatën në veri

Pas protestat qytetare në veri të Kosovës, dorëheqjes së katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe, paralajmërimet për bojkot të institucioneve dhe shkëputjen e marrëdhënieve dhe komunikimit zyrtar me institucione të nivelit qendror, KDI u ka dërguar një letër deputetëve të Kuvendit të Kosovë me të cilën ka kërkuar që kjo çështje të trajtohet në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit, transmeton Koha.net

Ky është teksti i letrës:

I/E nderuar deputet/e i/e Kuvendit të Republikës së Kosovës,

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) po përcjellë me vëmendje zhvillimet në pjesën veriore të Republikës së Kosovës si protestat qytetare dhe dorëheqjen e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe, paralajmërimet për bojkot të institucioneve dhe shkëputjen e marrëdhënieve dhe komunikimit zyrtar me institucione të nivelit qendror, etj. KDI vlerëson se këto janë mjaftueshëm zhvillime të cilat kërkojnë vëmendjen e institucioneve të Kosovës, në këtë rast Kuvendit.

Në bazë në Nenit 38 të Rregullores së Kuvendit lidhur me mbledhjet e jashtëzakonshme për shqyrtimin e çështjeve të ngutshme, KDI vlerëson nevojën që Kuvendi i Kosovës të ftoj një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit në vend. Kjo seancë e jashtëzakonshme duhet të shërbej nevojën për një qasje të koordinuar konsensuale të skenës politike dhe institucionale për të parandaluar krijimin e vakumit institucional.

I/E nderuar deputet/e, ne besojmë në vullnetin dhe angazhimin tuaj që t’i kontribuoni situatës aktuale me rekomandime dhe veprime konkrete ndaj institucioneve të vendit për të adresuar këto zhvillime dhe për të rikthyer normalitetin e jetës qytetare dhe asaj institucionale.

Prandaj duke ditur rolin dhe përgjegjësitë e deputetit dhe grupit parlamentarë, ne përmes kësaj letre direke ju bëjmë thirrje që të angazhoheni qoftë në kapacitet individual apo grupimit parlamentar për të thirrur seancën e jashtëzakonshme.

Ju falënderojmë për gatishmërinë tuaj për bashkëpunimin, me bindjen që sugjerimi ynë do të merret parasysh.