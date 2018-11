Serbia “shpik” konferencë paqësore për Kosovën, s‘e do Brukselin

Beogradi zyrtar përpiqet të vazhdojë lojërat politike në mënyrë që të mjegullojë sa më shumë pavarësinë e Kosovës, por që edhe vetë ta shtyjë njohjen e saj, transmeton Koha.net.

Nga atje tash trumbetohet ideja e shpikur prej saj për mbajtjen e një të ashtuquajture konference paqësore për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Sikur kjo zgjidhje të mos kishte ndodhur që me përfundimin e luftës më 1999 dhe pastaj vulosur me shpalljen e pavarësisë dhe njohjen e saj nga më shumë se 100 shtete të botës, nga të cilat fuqi botërore, si SHBA, Britania, Gjermania, Franca, Italia, Japonia...

Në fakt, propozimin për mbajtjen e një konference paqësore, mediet në Serbi ia atribuojnë zëvendëskancalerit të Austrisë Heinz Christain Strahe.

Këtë propozim Strahe gjoja e ka bërë gjatë një takimi me përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Austri.

Kjo ide, sipas analistëve serbë, tregon se dialogun ndërmjet Serbisë e Kosovës në Bruksel Vjena nuk e sheh si mundësi që do të rezultonte me arritjen e marrëveshjes detyruese juridike ndërmjet dy vendeve.

Lidhur me këtë kryetari i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se deri më tash nga Austria nuk e ka marrë këtë propozim. Ai ka përkujtuar se gjatë takimit me kancelarin austriak Sebastian Kurz nuk e ka dëgjuar këtë ide.

“Kjo nuk çështje për të cilën duhet nxituar e vepruar me lehtësi duke marrë vendime të ngutshme. Për të duhet kohë për t’u menduar e pasta të jepet përgjigja e duhet. As nuk e nënçmojmë dhe as nuk e lavdërojmë propozimin, thjesht duam vetëm ta shohim nëse ekziston vërtet ai propozim, kush e ka bërë dhe pas kësaj Serbia do t’i japë propozimet e veta”, citon Tanjug të ketë thënë Vuçiqi i cili ka shtuar se është e sigurt se Serbia nuk do ta njohë Kosovën.