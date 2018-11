168 sulme ndaj zyrtarëve, shumica prej tyre policë

Gentian Karaxha, është njëri nga tre pjesëtarët e Policisë së Kosovës që u përball me rrezikun për jetën në orët e para të 14 nëntorit në Gjakovë, kur në përpjekje për të ndalur katër të dyshuar për vjedhje, ishin sulmuar me armë zjarri.

Të dyshuarit, sipas Policisë, në ikje e sipër me veturën e tyre, pasi nuk u janë bindur urdhrave të patrullës, që me veturë u kishte bllokuar rrugën, janë aksidentuar në të, e me pas kanë shtënë me armë zjarri ndaj tre zyrtarëve të rendit, të cilët kanë marrë lëndime trupore vetëm nga aksidenti.

Polici Karaxha, i cili ishte i përshirë në këtë aksion, që rezultoi me arrestimin e një prej katër të dyshuarve, thotë se para përballjes me plumbat, automjeti i tyre u godit nga vetura e personave që sapo kishin kryer një vjedhje.

“Menjëherë pas aksidentimit, personat e dyshuar kanë dalë prej veturës dhe menjëherë kanë shtënë në drejtim tonin me armë zjarri, në atë moment edhe ne u jemi kundërpërgjigjur me armë zjarri. Për fat të mirë nuk ka pasur persona të lënduar. Pas përdorimit të armëve të zjarrit, personat e dyshimtë janë larguar duke vrapuar në drejtim të sheshit Parku i Lirisë”, rrëfen Karaxha.

