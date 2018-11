Shahini thotë se këtë vit në Kosovë ka 100 milionë euro më pak investime të huaja

Dialogu me Serbinë, duket se po iu merr shumë energji institucioneve në vend. Fokusi në këtë proces, që po konsiderohet i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të vendit, po ndikon edhe në uljen e investimeve, vlerëson Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit (AKB).

Shahini në një intervistë për Ekonomia Online, shtoi se Qeveria nuk po e ndihmon aq sa duhet tërheqjen e investimeve në Kosovë, sipas tij, krerët e qeverisë janë më shumë të fokusuar rreth dialogut dhe normalizimit të raporteve në mes Kosovës dhe Serbisë.

“Ne brenda 6 muajve të këtij viti kemi mbi 100 milionë investime më pak dhe për ne si shtet i vogël dhe i ri janë tepër të mëdha, institucionet e vendit janë të fokusuara më shumë rreth dialogut, më shumë rreth normalizimit të raporteve me Serbinë, kjo po ndikon negativisht në rritjen e investimeve dhe interesimit të investimeve në Kosovë”, ka thënë Shahini.

“Ka ndikuar negativisht edhe në ardhjen e njohjeve të vendeve të ndryshe për Kosovën, prandaj vendi ynë bën pak në promovimin e vendit dhe brendit të ri Kosovës, bën pak për të promovuar prodhimet vendore në Kosovë”, ka shtuar ai.

Por Shahini vlerëson se edhe mosanëtarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) ndikon negativisht në joshjen e investimeve të huaja.

“Gjasat aktuale janë të vogla që Kosova të jetë së shpejti anëtare në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe këtë e them sepse Kosova ende nuk ka aplikuar për një gjë të tillë, një vendim i qeverisë ekziston të jetë vëzhgues dhe ai është gabim, sepse është dashur të jetë një vendim që të jetë anëtare me të drejta të barabarta sepse forma e aplikimit vëzhgues dhe anëtar janë të barabarta, për të dyja duhet lobim, duhet të gjejmë partner për mbështetje, për këtë çështje nuk është duke u marrë askush”, tha Shahini.

Ai tha se asnjë vend nuk dërgon korporatat e tyre të mëdha për të investuar në Kosovë, pasi që sipas tij, nuk mbrohen të drejtat e tyre dhe nuk ka siguri për investitorët.

Sipas kreut të AKB-së investitorët e huaj druajnë të investojnë në Kosovë edhe për shkak të problemeve të shumta që ka Kosova ndër to sipas tij janë politikat fiskale, raporton EO.

“Politikat fiskale që ishin shumë të shtrenjta, energjia elektrike e shtrenjtë dhe jo furnizim konstant por ka pas ndërprerje të vazhdueshme dhe mbetet ende një nga problemet si furnizim i energjisë elektrike, politikat financiare bankare të shtrenjta në Kosovë të cilat janë më të shtrenjtat në Ballkanin Perëndimor dhe Evropë që këto janë sfidë për investime dhe po ashtu mbetet informaliteti nga problemet më tutje e pranishme dhe e rrezikshme për ekonominë e vendit”, ka thënë Shahini. “Mmosfunksionalizimi i rendit dhe ligjit është një nga problemet, këtu hyn edhe korrupsioni dhe burokracia dhe gjitha këto e bëjnë që vendi ynë të ketë sfida prodhuese por të ketë më shumë lehtësira importuese, prandaj ne në vend kemi pak prodhues dhe shumë importues të produkteve të ndryshme për të cilat tregu jonë është i mbushur me gjitha ato që ne i importojmë”, ka shtuar më tej.

Ai tha se pas masave të fundi që iu është vënë prodhimeve serbe, nga Qeveria prodhuesit kosovarë do të fuqizohet edhe më shumë.

“Prodhuesi vendor do të fuqizohet më shumë, ne do të jemi gjithmonë në mbështetje të prodhuesit por edhe duke iu ofruar bizneseve alternativa tjera për të importuar. Më së vështiri e kanë ato kompani që pothuajse kryesisht e kanë biznesin e lidhur me Serbinë e që kanë disa produkte që nuk zëvendësohen me vendet e tjera, prandaj ato do ta kenë më të vështirë”, ka thënë ai.