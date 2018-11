Kuvendi e lë për herë tjetër miratimin e Komisionit Hetimor për PTK-në e Valën, kërkohet edhe për KEDS-in

Subjektet politike në Kuvendin e Kosovës kanë dhënë emrat e anëtarëve të komisionit hetime në Postën dhe Telekomin e Kosovës dhe Vala, por gjithashtu u kërkua komision hetimor për KEDS-in.

Deputeti Milaim Zeka si propozues për komisionin hetimor parlamentar për Post Telekomin e Kosovës dhe në Vala, tha se piramida e krimit është pikërisht në këtë institucion.

“Më mirë ka qenë të shitet Vala për 100 dollarë, në fillim kur ka dal në privatizim, nuk do të financonte grupe kriminale ky institucion. Mjafton me përmend një rast, 4 milionë euro iu kanë dhënë në formë pagese mediave të nëntokës e mbi tokës, portaleve të ndryshme, grupeve mafioze, vetëm për ta shkatërruar shtetin e Kosovës dhe kjo ka qenë Vala, prandaj mbi bazën e kësaj ne duhet ta hetojmë këtë institucion“, ka thënë Zeka.

Kurse, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj propozoi edhe një komision hetimor për KEDS-in.

“Unë kisha deshtë që edhe kjo seancë, ndoshta edhe në të ardhmen e afërt të krijohet një komision hetimor edhe për KEDS-in, i cili pothuajse 80 % të Kosovës e ka lënë pa energji, pa i raportuar askujt çka është ka bën. KEK-u thotë se nuk kemi obligime për energji, KEDS kemi meremet ndërsa implementimin e kontratës nuk e ka as për së afërmi, do të thotë shpresoj që kolegët e mi do ta trajtojnë edhe këtë temë sikurse PTK-në sepse është e patolerueshme tash kur temperaturat janë të ulta e ne lexojmë nëpër media, shumica e zonave nuk kanë energji. Do të thotë duhet edhe ne si parlament ta kryejmë detyrën tonë, ta shohim ku është gjendja, ku është problemi dhe pse nuk furnizohet me energji qytetari i Kosovës“, ka thënë ai.

Deputeti i Partisë Socialdemokrate, Dardan Sejdiu tha se e përkrahin iniciativën për PTK në por edhe KEDS-in, që ka mundësi që edhe vet si PSD do ta nisin si kërkesë për hetim.

“Një prej instrumenteve të cilat Kuvendi duhet çdo ditë e më shumë t’i fusë në përdorim janë komisionet hetimore, e sidomos duke e pas parasysh orvatjet e dy dekadave të fundit me asete publike dhe pasurime private prej aseteve publike”, ka thënë ai.

Deputeti Muharrem Nitaj tha nuk e mbështet Zekajn kur jep verdiktin e komisionit hetimor kur thotë se piramida e krimit është në PTK. Ndërkohë, votimi i komisionit hetimor për PTK-në është shtyrë për seancën e radhës.