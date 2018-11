Knaus thotë se Evropa nuk po tregon strategji të drejtë për Kosovën

Themeluesi dhe kryesuesi i Iniciativës Evropiane për Stabilitet, Gerald Knaus, ka thënë se Evropa nuk po tregon strategji të drejtë për Kosovën.

Në një postim në Twitter, Knaus ka thënë se Kosova është e bllokuar në të gjitha anët, ndërsa Prishtinës po i kërkohet të japë territor për normalizim marrëdhëniesh me Serbinë.

“Kosova është e bllokuar në të gjitha anët; Bashkimi Evropian mundëson udhëtimin pa viza për Ukrainën dhe Moldavinë, por JO për Kosovën, edhe pse i ka përmbushur të gjitha kriteret; oferta e vetme për Prishtinën është ‘të japë territor dhe resurse në këmbim të normalizimit’. Kjo nuk po duket si strategji premtuese”, ka shkruar ai në Twitter.

Kosovo is blocked everywhere; the EU grants visa free travel to Ukraine & Moldova but NOT to Kosovo, even after meeting all conditions; the only offer to Pristina is „give up territory & resources in return for normalization“. This does not look like a promising strategy @ecfr