Rrjeti i Shitësve me Pakicë përkrah masat e Qeverisë, paralajmëron shtrenjtime

Prishtinë, 22 nëntor- Rrjeti i Shitësve me Pakicë në Kosovë përmes një njoftimi për media, drejtuar konsumatorëve, ka deklaruar përkrahjen ndaj masave të Qeverisë kundruall produkteve nga Serbia dhe BeH, por njëherësh ka bërë të ditur se ato do të kenë ndikim në ngritjen e çmimeve.

Në njoftim thuhet:

Ne, Rrjeti i Shitësve me Pakicë në Kosovë, përkrahim vendimet e Qeverisë përmes të cilave do të arrihen qëllimet politike dhe kombëtare të vendit tonë. Njëkohësisht, shpresojmë se vendimet e fundit të Qeverisë së Kosovës lidhur me vendosjen e taksave shtesë për produktet e importuara nga disa shtete të rajonit, do të kenë impakt sa më të vogël për tregtinë vendore dhe konsumatorët.

Ngritja e taksës për produktet e importuara derivon detyrimisht ngritjen e çmimeve të artikujve në treg, për të cilën gjë shpresojmë se do të kemi mirëkuptimin e konsumatorëve, sepse kjo nuk ishte zgjedhja jonë, thekson Rrjeti i Shitësve me Pakicë në Kosovë , i cili ka kërkuar nga konsumatorët që të përpiqen të kuptojnë situatën e krijuar aktuale deri në gjetjen e alternativave tjera.