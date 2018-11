SPERTK i kërkon Kuvendit të nxjerrë Ligjin e ri për RTK-në

Sindikata e Punëtorëve e RTK-së kërkon urgjentisht nga Kuvendi i Kosovës që këto ditë ta përfshijë në agjendë miratimin e ligjit të ri të RTK-së. SPERTK nuk po e kupton këtë zvarritje nga ana e Kuvendit rreth miratimit të ligjit për RTK-në.

SPERTK kërkon nga të gjithë deputetët që miratimin e ligjit të mos e lidhin për ndonjë idivid në RTK por të mendojnë për forcimin e mediumit publik dhe për punëtorët e RTK-së. Për SPERTK-në çdo shtyrje e miratimit të ligjit të ri nga sot është presion dhe shkatërrim për RTK-në dhe të ardhmen e tij.

Po e ritheksojmë për të satën herë se ligji i ri i RTK-së do të zgjidhte shumë probleme me të cilat përballet mediumi publik nga forma e financimit, prona dhe digjitalizimi. Të nderuar deputetë ne nuk do të heshtim sikurse deri më sot dhe nëse Kuvendi i Kosovës nuk e miraton ligjin e ri, ne do t’i përdorim të gjitha rrugët ligjore duke bërë thirrje për bojkot të punës dhe protesta për të kërkuar mbrojtjen e mediumit publik dhe mirëqenien e kolegëve tanë që janë duke punuar pa ndërprerë dhe profesionalisht në informimin e publikut.

SPERTK këtë shqetësim së shpejti do ta adresojë edhe tek institucionet e tjera ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj.