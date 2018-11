Neptun sjell zbritjen më të madhe të vitit

Neptun, si rrjeti më madh i pajisjeve elektronike në Kosovë sjell kampanjën më të rëndësishme Zbritja më e Madhe e Vitit, kampanjë kjo e cila hap sezonën e blerjeve para festave të fundvitit, duke përfshirë gjithë linjën e produkteve nga brendet me të njohura me mundësinë e blerjes me këste 0% interes me të gjitha bankat në të gjitha dyqanet e tij vetëm më 22 NËNTOR!

Zbritja më e Madhe e VITIT është ngjarja më e rëndësishme e blerjeve të fundvitit që Neptun prezanton me 22 Nëntor, ku mbi 3000 produkte do mund ti gjeni me çmim fantastik me zbritje që shkojnë deri në 60% më lirë.

"Fundviti njihet për sezonën e zbritjeve të çmendura në mbarë botën me tendecën për përditësim të përvitshëm duke ruajtur konceptin e zbritjeve që tejkalojnë ato të ofertave të zakonshme si dhe për mundesitë e shumta që ofron në përzgjedhje produktesh dhe brendesh. 22 Nëntori është përgjigje ndaj kërkesës së konsumatorëve për një ngjarje unike që mundëson blerjen e produkteve që ata kanë rënditur në listen e dëshirave me çmim fantastik për vlerën e njejtë të investimit, si shans i vetëm që nuk përsëritet dy herë në vit. Zbritja më e madhe e vitit sjell oferta deri në 60% më lirë, duke prekur gjithë kategoritë si: televizorë dhe smartphone, pajisje të IT-së, tekinkë të bardhë, pajisje të vogla elektroshtëpiake dhe ato të kujdesit personal si dhe pajisje për ngrohje. Veç tjerash konsumatorët si në çdo kampanjë kanë mundësinë e blerjes me këste 0% interes dhe të anëtarësohen në programin e besnikërisë haPPy për të përfituar nga benefitet që ofron ky program. Prandaj ftojmë të gjithë të vizitojnë dyqanet Neptun dhe të zbulojnë deri në 3000 oferta që presin të befasojnë” … deklaroi Kaltrina Hoxha, Menaxhere Marketingu në Neptun.

Neptun është zinxhiri i shitjes me pakicë me një linjë të gjerë të pajisjeve elektronike si: TV / audio / video, produkte dhe aksesorë të IT-së, smartphone, rrobalarëse, enëlarëse, frigoriferë, pajisje të vogla elektroshtëpiake, pajisje të kujdesit personal, pajisje për ftohje-ngrohje dhe produkte tjera të komunikimit.

Neptun Kosova tashmë numëron 11 dyqane në Kosovë si pjesë e grupit Balfin dhe degë e Neptun International.

(Artikulli i Sponsorizuar nga Neptun)