Një plan “B” për t’i shmangur pengesat diplomatike nga Beogradi

Pas dështimit të Kosovës që të pranohet në INTERPOL, çka shihet edhe si rezultat i një ofensive të ashpër diplomatike të Serbisë kundër këtij anëtarësimi, u shtrua sërish çështja e nevojës së arritjes së një marrëveshjeje normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për eliminimin e këtyre pengesave.

Aktualisht, te spektri politik në Kosovë ka mendime të ndryshme nëse Kosova duhet të fokusohet në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë, si çështje kryesore të politikës së saj, apo duhet të fokusohet në çështje tjera që ndërlidhen me fuqizimin e shtetit dhe subjektivitetit të brendshëm.

Politologët dhe analistët politikë thonë se politika kosovare në një masë e ka faktorizuar vetë rolin e Serbisë në raport me shtetin e Kosovës.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se pa një marrëveshje finale me Serbinë, Kosova do të vazhdojë të ketë pengesa dhe bllokada. Me qasjen e presidentit nuk pajtohen jo vetëm opozita, por edhe kryeministri dhe një pjesë e Qeverisë së Kosovës. Kjo e fundit, si masë kundërveprimi ndaj politikës serbe, vendosi që të rritë taksën ndaj importeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnja nga 10 në 100 për qind. Një masë e tillë, jo vetëm që nuk besohet se e ndihmon dialogun, por edhe e pamundëson atë, përderisa presidenti serb, Aleksandar Vuçiq kishte deklaruar se pa heqjen e taksës, nuk do të ketë më bisedime.

