Zbritja më e madhe e vitit arriti në Neptun

Neptun, si rrjeti më madh i pajisjeve elektronike në Kosovë sjell kampanjën Zbritja më e Madhe e Vitit, kampanjë kjo që ndjek trendin e zbritjeve që hapin sezonën e blerjeve para festave të fundvitit në gjithë linjën e produkteve duke ofruar mundësinë e blerjes me këste 0% interes në të gjitha dyqanet e tij vetëm më 23 NËNTOR!

Zbritja më e Madhe e VITIT është eventi më i rendësishëm i blerjeve që Neptun prezaton duke hapur siparin e një përiudhe ofertash që do vazhdoj dhe më tej. Më 23 Nëntor mbi 1000 produkte do jenë në çmim oferte që shkojnë deri në 60% zbritje në të gjitha dyqanet Neptun!

“Trendi i zbritjeve para festave të fundvitit tashmë është traditë qe fton për blerje të zgjuara me çmime fantastike që si të tilla vijnë vetëm njëherë në vit. Prandaj dhe ne vendosëm të hapim sezonën e blerjeve më të mëdha më 23 Nëntor ,duke sjell ZBRITJEN MË TË MADHE TË VITIT me ofertat më atraktive që janë parë ndonjëherë në treg nga brendet më të njohura, duke filluar nga Televizorët , pajisjet të IT, Smartphonë ,Elektroshtëpiaket e Mëdha dhe të Vogla si dhe pajisjet e kujdesit personal. Përveç tjerash klientët tanë kanë mundësinë e blerjes me këste 0% interes dhe të anëtarësohen në programin e besnikërisë haPPy për të përfituar nga benefitet që ofron ky program. Prandaj angazhimi ynë vazhdon përtej përgjegjësisë ditore dhe komoditetit të ofertave të zakonshme, duke u mbështetur në përpjekje të vazhdushme për të sjellur ofertat më atraktive dhe duke i adresuar vëmendjen e duhur kërkesave të klienteve që për Neptun janë motivi i një përkushtimi profesional”.-deklaroi Kaltrina Hoxha, Menaxhere Marketingu në Neptun.

Neptun është zinxhiri i shitjes me pakicë me një linjë të gjërë të pajisjeve elektronike si: TV / Audio / Video, produkte dhe aksesorë të It-së, Smartphonë , Rrobalarëse, Enëlarëse, Frigoriferë, pajisje të vogla elektro-shtëpiake, pajisje të kujdesit personal, aparate për ftohje-ngrohje dhe produkte tjera të komunikimit. Neptun është pjesë e grupit Balfin dhe degë e Neptun International, që ka 60 dyqane në rajon”.

*Artikulli i sponsorizuar nga Neptun