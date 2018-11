Reagimet në Kosovë pas dështimit në Interpol

Për dështimin në Interpol, partitë opozitare në vend, përveç fushatës serbe kundër anëtarësimit të Kosovës, kanë fajësuar edhe diplomacinë kosovare.

Avdullah Hoti, shef i grupit parlamentar të LDK-së, tentimin e tretë të dështuar për anëtarësim, e vlerësoi si një goditje për sigurinë në Ballkan, raporton KTV.

Derisa Dardan Sejdiu thotë se institucionet e vendit nuk kanë bërë mjaftueshëm për anëtarësim në Interpol.

Por kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, njëherësh kryetar i PDK-së, ka pasur një porosi për partitë opozitare.

“Në këtë kontekst, do të ishte mirë dhe patriotike sigurisht që partitë opozitare, në vend që të bashkëndiejnë me Serbinë gëzimin për mosanëtarësimin e Kosovës në Interpol, e t’i fërkojnë duart për pushtet, t’i thërrasin arsyes dhe të gjejnë forcën e duhur për t’iu bashkuar institucioneve të vendit në përballje të përbashkët me sfidat që kemi përpara si shtet e shoqëri”, ka thënë Veseli.

Rezultatin e Dubait e ka konsideruar humbje për të gjithë, e ngarkuara me punë në ambasadën e SHBA-së në Kosovë, Collen Hyland.

“Jashtëzakonisht e dëshpëruar me rezultatin e votimit për #INTERPOL. E gjitha ishte për siguri më të mirë në Ballkan, Evropë dhe në botë. Me këtë rezultat, të gjithë humbasim. #Kosova duhet të mbetet e përqendruar në të ardhmen e saj evropiane, në koordinim me aleatët e saj”, ka shkruar ajo në Twitter.

Dëshpërimin e kanë shprehur edhe Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë, sipas së cilës, anëtarësimi i Kosovës, do të nënkuptonte shkëmbim më të mirë të informatave ndërmjet agjencive të sundimit të ligjit.

“Kriminelët e organizuar tashmë bashkëveprojnë lehtësisht ndërmjet kufijve: për t’i luftuar ata në mënyrë efektive, autoritetet tona për zbatimin e ligjit duhet të kenë mundësi të bëjnë të njëjtën gjë”, thuhet në reagimin e kësaj ambasade.

Kundër Kosovës kanë votuar kryesisht shtete të Azisë dhe Afrikës.