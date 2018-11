Shi në ultësira, borë në viset malore të Shqipërisë

Moti për ditën e sotme parashikohet i vranët e me shi në të gjithë Shqipërinë.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak në Shqipëri prej orëve të para të ditës do të ketë reshje shiu të vazhdueshme dhe intensitet mesatar. Gradualisht prej mesditës reshjet do të fitojnë intensitet të lartë në formën e shtrëngatave dhe rrebesheve, me shkarkesa elektrike, kryesisht në bregdet dhe në zonat e ulëta. Në lartësitë e Alpeve priten reshje bore.

Mjegull/mjegullinë për shkak të reshjeve të shiut.

Era do të fryjë me drejtim jug dhe shpejtësi 1-25 m/sek në bregdet e vrullshme dhe me rrahje.

Valëzimi në dete do të jetë i forcës 4 ballë, me lartësi vale 1,5-2,0 metra.

Temperaturat parashikohen:

Shkodër 10/16 shi rrufe

Kukës 5/8 shi rrufe

Lezhë 12/17 shi rrufe

Dibër 4/6 re shi

Durrës 13/19 shi rrufe

Tiranë 11/18 shi rrufe

Elbasan 8/17 shi rrufe

Berat 8/18 shi rrufe

Vlorë 14/19 shi rrufe

Korçë 4/7 re shi

Gjirokastër 8/14 shi rrufe

Sarandë 14/19 shi rrufe.