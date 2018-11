Finalja për INTERPOL

Kosova pret të marrë mbështetjen e dy të tretave të vendeve që po marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të INTERPOL-it, që të behet shtet anëtar i kësaj organizate të policisë ndërkombëtare.

Aktualisht, INTERPOL-i numëron 192 shtete. Në rendin e ditës është pranimi edhe i Kosovës, Kiribatit dhe Ishujve Vanuatu. Pranimi i tyre do ta shtonte numrin në 195 vende anëtare.

Procedura e votimit në Asamblenë e Përgjithshme që po mbahet në Dubai, pritet të zhvillohet nesër (e martë, 20 nëntor).

Plator Avdiu njohës i çështjeve të sigurisë, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kosova i ka përmbushur kushtet në aspektin teknik për të qenë pjesë e Organizatës Ndërkombëtare të Policisë.

"Për t’u pranuar në INTERPOL duhet vota e dy e tretave të përfaqësueseve të shteteve që janë të pranishme gjatë votimit. Pra, jo dy e treta e gjithë anëtareve të INTERPOL-it. Pra, tani nuk mund ta dimë se sa vota i duhen Kosovës derisa nuk e dimë se sa shtete do të marrin pjesë në votim. Po shpresoj se Kosova këtë herë është shumë më e përgatitur, në kuptimin e saj që ka pasur një koordinim shumë më të mirë nga institucionet qeveritare", tha Avdiu.

Ai thotë se me anëtarësimin e Kosovës në INTERPOL, ajo do të këtë qasje në data bazën e të dhënave dhe në ketë mënyrë Kosova do të hyjë në bashkëpunim me të gjitha policitë e shteteve të INTERPOL-it.

