Rama: FSK-ja ka presione nga jashtë Kosovës por do të jetë në shërbim të të gjithëve

​Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Rrahman Rama ka deklaruar se Forca e Sigurisë do të vazhdojë të jetë institucioni më i besueshëm në vend dhe se gjithë-përfshirja e profesionalizmi do të jenë rrugëtimi i suksesit.

Këto komente Rama i bëri gjatë takimit me homologët e tij në Kanada, në kuadër të Forumit Ndërkombëtar të Sigurisë në Halifax, ku ishte mysafirë i panelit të forumit, bashkë me ministrin e Mbrojtjes së Kanadasë, Hajrit Sajjan me tematikën “Parimet e Vankuverit dhe Misionet Paqeruajtëse“, ku në këtë kuadër komandanti i FSK-së, Rama theksoi suksesin e misionit ndërkombëtar në Kosovë lidhur me ndërtimin e kapaciteteve vendore të sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe shprehu gatishmërinë që Kosova të jetë ofrues i sigurisë në të ardhmen.

“Komandanti i FSK-së, gjenerali Rrahman Rama, gjatë pjesëmarrjes në Forumin Ndërkombëtar të sigurisë në Halifax të Kanadasë, u takua me homologun e tij nga Kanadaja, gjeneralin Jonathan Vance, shef i Mbrojtjes i Forcave të Armatosura të Kanadasë, me të cilin diskutuan për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit. Komandanti i FSK-s, gjithashtu e njoftoi homologun e tij edhe me procesin e tranzicionit dhe ndryshimin e mandatit të FSK-së”, thuhet në komunikatë.

Gjeneral Rrahman Rama,thuhet aty, është takuar edhe me Komandantin Suprem të Forcave të Armatosura të Suedisë, gjeneralin Micael Bydén, ku diskutuan lidhur me progresin e FSK-së, kontributin e Suedisë në NALT, (Ekipi Këshillues Ndërlidhës i NATO-s për FSK-në) si dhe vazhdimin e një bashkëpunimi më dinamik në të ardhmen në mes të dy forcave.

“Gjatë punimeve të forumit, komandanti i FSK-së gjeneral Rama ka biseduar edhe me kryeshefin e shefave të Shtabit të Ushtrisë Amerikane, gjeneralin Joseph F. Dunford, në pritjen e organizuar nga shefi i Mbrojtjes së Kanadasë me rastin e Forumit Ndërkombëtar. Komandanti i FSK-së, gjenerali Rrahman Rama falënderoi gjeneralin Dunford për mbështetjen e vazhdueshme, si dhe për marrëdhëniet e veçanta që ka Kosova me SHBA-të”, thuhet në komunikatë.

Komandanti i FSK-së i ka siguruar homologët që Forca e Sigurisë do të vazhdojë të jetë institucioni më i besueshëm në vend dhe se gjithë-përfshirja dhe profesionalizmi do të jenë rrugëtimi i suksesit. Forca do të jetë në shërbim të të gjithëve pa dallime, edhe përkundër vështirësive dhe presioneve që po vijnë nga jashtë Kosovës.