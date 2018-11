Haradinaj i bindur: Askush nuk e lë Kosovën në rast të liberalizimit të vizave

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj shprehet i bindur se asnjë qytetar i Kosovës nuk do të ikë nga vendi nëse liberalizohen vizat. Ai thotë se po bëhet fushatë e qëllimshme për të krijuar huti dhe për të penguar procesin e liberalizimit.

Në një intervistë për KosovaPress, Haradinaj deklaron se Kosova i ka përmbushur krejt kushtet e paraqitura më herët duke shprehur besimin se Këshilli i ministrave të BE-së e kalon këtë çështje.

Ai thotë se po punojnë edhe për zbatimin e prioriteteve të Agjendës së Reformave Evropiane – ERA, ndërkohë, në dhjetor në Kosovë vjen komisioneri për zgjerim Johannes Hahn e po në këtë muaj është mbledhja e Këshillit të BE-së në përbërje të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë, takim ky jetik për Kosovën.

Haradinaj thotë se po u kërkon ndihmë kryeministrave të rajonit që të lobojnë, derisa Kosova të hyjë në rend dite.

“Kosova i ka zbatuar krejt kushtet e paraqitura më herët, del që vërtetë ka mundësi, pra ka argumente që ne me hy në rend dite tash dhe në Këshill të Ministrave nesër, nesër fjala figurative, se është në dhjetor edhe unë besoj që do ta arrijmë këtë. Do t’iu kërkoj ndihmën kryeministrave të rajonit, shpresoj kryeministrit të Qipros, Greqisë i cili ka dhënë prova për mirëkuptim për rajonin, Prenkoviqin, Borisovin, pra disave të Sllovenisë që edhe ata të lobojnë deri të hyjmë në rend dite. Do të jem në Vjenë javën tjetër më të 19-in, menjëherë pas kësaj jave pune edhe aty do kërkoj nga kryeministrat prezent që t’i japin një përkrahje hyrjes në agjendë. Janë dy vota ose dy momente të vendimit, njëra e ambasadorëve të përhershëm që i kanë vendet, edhe pastaj një në nivel të kryeministrave, por e japin OK, unë jam optimist që do ta marrim vendimin këtë vit, duhet të punojmë janë edhe 40 ditë pune deri në krishtlindje ta zëmë, pse me u dorëzuar kaq herët, nuk po e kuptoj pse duhet menjëherë me e lënë agjendën”, deklaron ai.

Ai thotë se krejt kjo është çështje e vullnetit politik, por sipas tij, Kosova i ka kaluar dy etapa si asnjëherë më parë në procesin e liberalizimit të vizave.

Për KosovaPress ai ka deklaruar se qëllim kanë që Kosova të bëhet pjesë e Schengenit, e të tjerat, Haradinaj thotë, se vijnë pastaj. Shprehet i sigurt se asnjë njëri nuk do të ikë nga Kosova.

“Kjo është fushat e qëllimshme vetëm me krijua huti, me krijua po them ashtu argumente kundër dhënies së liberalizimit, nuk ik asnjë njeri prej këtij vendi, njerëzit e Kosovës e duan më shumë vendin e vet, zori i ka detyruar në të kaluarën, shkojnë, qarkullojnë, bëjnë partneritet, ekonomi janë shkëmbime, janë studentë, janë intelektualë, janë sportistë, janë familjarë që shkojnë me i takua të vetit ndokush e gjen edhe ndonjë vend pune, por ato janë leje tjera pastaj nuk është se ki të drejtën me lëviz që nënkupton edhe vend pune, nëse gjen vend të punës bënë kontratë,vjen në shtëpi ta dërgojnë kontratën është diçka tjetër, leje qëndrimi janë leje tjera i mundëson liberalizimi ato se t’i mundesh me ra në kontakt me kompani, shkon si vizitor por ti bie në kontakt dhe gjen një vend pune, edhe është normal ajo, por ajo nuk është as azil, as emigracion, as krim, ajo është shkëmbim”, thotë Haradinaj për KosovaPress.

Ndryshe, Kosova është duke hyrë në pjesën më të rëndësishme të vendimmarrjes që zhvillohet në kuadër të institucioneve të BE-së, lidhur me procesin e liberalizmit të vizave.

Mbledhja e Këshillit të BE-së e fundit për këtë vit në përbërje të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë është më 6-7 dhjetor. Ky takim është kritik për ta jetësuar lëvizjen e lirë të qytetareve tonë. Lufta e vërtete diplomatike duhet të koncentrohet tek vendet kryesore të BE-së të cilat kanë hezitime për të votuar pro liberalizimit të vizave, e që në bazë të votimit në Parlamentin Evropian, bëhet fjalë për Holandën, Francën dhe Gjermaninë.

Nëse vendimmarrje për procesin e liberalizimit të vizave përfundon këtë vit, qytetarët e Kosovën do të mund të lëvizin lirshëm në vitin 2019.