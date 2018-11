Sot është dita ndërkombëtare kundër aksidenteve në trafik, vdekjet e këtij lloji në Kosovë janë kthyer në rutinë

Dita ndërkombëtare kundër aksidenteve në trafik ka bërë që kolegji “Tempulli”, të jetë pikëtakim i gjithë akterëve të sigurisë në vend për të diskutuar për sigurinë, sfidat dhe ballafaqimet në aksidentet rrugore në Kosovë.

Drejtori i kolegjit “Tempulli”, Muhamet Krasniqi tha se kjo ligjëratë për aksidentet rrugore është shumë e rëndësishme, pasi siguria në rrugë është sfidë globale dhe një epidemi e fshehur që po merr jetë njerëzish çdo ditë.

“Është një ditë, e diela e tretë e çdo muaji nëntor. Domethënë është një ditë që në krejt globin përmes manifestimeve dhe aktiviteteve të ndryshme shënohet për të përkujtuar viktimat në trafikun rrugor, por dhe njëkohësisht për të përkujtuar familjarët e viktimave që kanë humbur jetën në trafikun rrugor”, tha ai.

Mehmeti shtoi se në kuadër të fushatës vetëdijësuese ata kanë përgatitur dhe një film dokumentar në mënyrë që të gjithë të jenë të mirë informuar për sigurinë rrugore.

Përfaqësuesi nga Policia e Kosovës, Samedin Mehmeti, ka thanë se aksidentet janë fatkeqësi shoqërore dhe për çdo vdekje në trafik na vret ndërgjegjja të gjithëve. Ai theksoi se përkundër se gjoba e ka efektin e vet, duhet më shumë të bëhet të këtë fushata vetëdijësuese.

“Nga viti 2002 kur Policia e Kosovës që posedon statistikat, kemi numër të madh të aksidenteve në trafik. Më e keqja është se konstantia ka qëndruar ose e njëjtë ose ka shkuar në rritje. Kjo tregon për një problem shoqëror, nuk tregon për një problem i cili ndërlidhet veç me situatën e sigurisë, por tregon për një problem i cili duhet t’i qasemi në mënyrë të përbashkët. Mendoj që trafiku është problem multidisiplinar edhe si i tillë nuk mund as të menaxhohet, as të rregullohet e as të përmirësohet nëse nuk kemi qasje të përbashkët edhe pjesa edukative edhe pjesa e inixheringut, po edhe pjesa e sigurisë”, tha ai.

Sipas zyrtarit policor prej vitit 2002 deri në 2017 mesatarisht kanë ndodhur 15 mijë e 564 aksidente, ndërsa mesatarja e të vdekurve është 143 persona. Ndërsa, gjatë këtij viti, gjatë periudhës janar-nëntor, kanë qenë 81 aksidente fatale, ku si pasojë kanë qenë rreth 103 të vdekur.

Isuf Bajrami nga Qendra urgjente komunale e Prishtinës është shprehur se vetëm në gjashtë mujorin e parë ata kanë pasur më shumë aksidente.

“Gjysma e atyre që vdesin në rrugë janë pjesëmarrës aktiv të komunikacionin, biçiklist, këmbësor. Nëse nuk merren masa paraprake, pritet që deri në vitin 2030, aksidentet në trafikun rrugor të radhiten në vendin e shtatë në ranglistën e shkaqeve kryesore të vdekjeve… Gjatë aksidenteve në trafik shkaktohen dhe pasoja ekonomike që shpesh herë po anashkalohen, do të thotë shpenzimet janë enorme”, shtoi ai.

Për drejtorin e Klinikës Emergjente, Basri Lenjani, ky fenomen është një fatkeqësi që çdo ditë e më shumë po merr jetë njerëzish. Sipas tij, fokusi kryesor përveç qendrës urgjente dhe ruajtjes së shëndetin të njeriut, është t’i kushtojnë rëndësi shpëtimtarëve, pasi ata janë personat e parë që kanë kontakt me të lënduarit.

Vetëm gjatë ditës së djeshme kanë humbur jetën katër persona në magjistralen Gjilan-Prishtinë.