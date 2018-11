Meta liron Sandër Lleshin nga detyra e gjeneralit, a do ta dekretojë ministër të Brendshëm?

Ilir Meta liron nga detyra si gjeneral, Sandër Lleshin. Dekreti i presidentit vjen pak orë, pasi përfundon afati për ta dekretuar zotin Lleshin në postin e ministrit të Brendshëm.

Në 12 nëntor, u bë publike një letër ku gjeneral Sandër Lleshi i është drejtuar me shkrim Presidentit të Republikës, duke e njoftuar atë se heq dorë nga përfitimet e vendimit të Gjykatës Administrative, e cila i kishte dhënë atij të drejtën të rikthehej në Forcat e Armatosura si ushtarak aktiv, status të cilin Sandër Lleshi i thotë kreut të Shtetit se ai nuk e gëzon.

Sipas shpjegimit të Lleshit për Metën, ai është nxjerrë në lirim në vitin 2013 nga Presidenti Nishani dhe ndonëse Gjykata Administrative e rrëzoi atë dekret, Ministria e Mbrojtjes ka ankimuar vendimin në Gjykatën e Lartë, duke e konsideruar gjeneralin si “gjyqfitues” në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor dhe jo “ushtarak aktiv”.

Në përfundim, në letrën drejtuar Metës, Sandër Lleshi deklaron se heq dorë nga riveshja e uniformës: “Deklaroj me anë të kësaj letre se, në cilësinë e gjyqfituesit, me institucionin që ju drejtoni dhe Ministrinë e Mbrojtjes, heq dorë plotësisht nga të gjitha të drejtat që burojnë nga zbatimi i vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. Në interpretimin tim nuk ka pengesë ligjore për dekretimin tim nga ana Juaj, por mirëpres çfarëdolloj akti administrativ nga ana Juaj apo e çdo organi përgjegjës të parashikuar nga ligji, që do të qartësonte dhe do të vendoste pa asnjë keqkuptim se nuk jam më ushtarak aktiv, por i liruar nga shërbimi aktiv ushtarak, me qëllim që të përmbushet funksionimi i i rëndësishëm kushtetues i emërimit të ministrit të Brendshëm”.