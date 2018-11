Prokuroria Speciale rihap rastin e Vasfije Krasniqit-Goodman

Prokurorja e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Drita Hajdari, tha se ka marrë vendim që të rihapen hetimet për rastin e dhunimit të Vasfije Krasniqit-Goodman nga forcat serbe gjatë luftës.

Hajdari tha se rihapjen e rastit e ka bërë mbi bazën e përgjegjësive komanduese.

“Rasti i Vasfije Krasniqit është rihapur. Unë kam vendos me rihap rastin e saj mirëpo jo kundër kryesve në fjalë sepse ndaj tyre procedura ka përfundu me aktgjykim të formës së prerë, nuk kam mundësi, nuk kam asnjë bazë ligjore, asnjë mundësi ligjore, me paraqit mjet të jashtëzakonshëm. Unë kam vendos me rihap rastin mbi bazën e përgjegjësive komanduese, sikurse që do të veproj dhe jam duke vepruar edhe në rastet e tjera të dhunës seksuale gjatë luftës”, ka thënë ajo.

