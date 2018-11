Diplomati hungarez thotë se BE-ja është e padrejtë për vizat me Kosovën

Ministri i Punëve të Jashtme i Hungarisë, Péter Szijjártó ka thënë se Bashkimi Evropian është i padrejtë ndaj Kosovës sa i përket vizave.

Në një konferencë të mbajtur në Prishtinë me homologun e tij kosovar Behgjet Pacollin.

Szijjártó ka thënë se përkrahin arritjen e një marrëveshjeje në mes të Kosovës dhe Serbisë.

"Politika jonë për të ju mbështetur në integrim në BE dhe organizata të tjera është e pandryshuar. Hungaria do të mbetet përkrahëse e përkushtuar e liberalizimit të vizave për Kosovën. Është e padrejtë se si sillet BE ndaj Kosovës sa i përket vizave. Sepse Kosova i ka plotësuar kërkesat. Hungaria është përkrahëse e palëkundur për vizat, dhe do të votojë Për. Dua të flas edhe për një çështje tjetër, atë me dialogun ke Serbinë. Ne jemi përkrahës të plotë për ju që ju të jeni të suksesshëm në çështjen e dialogut me Serbinë. Ne ndodhemi në afri të Ballkanit perëndimor dhe e kuptojmë çka do të thotë të ketë paqe dhe stabilitet. Shpresojmë që do të jeni të suksesshëm në ketë çështje", tha ai.

Szijjártó ka folur shkurt edhe për ish-kryeministrin e Maqedonisë, Nikola Gruevski, i cili ka kërkuar azil politik në Hungari. Diplomati hungarez tha se kjo është çështje ligjore e jo politike, dhe se u mbetet autoriteteve përkatëse të shqyrtojnë kërkesën, transmeton KP.

Kurse Pacolli tha se Kosova është e interesuar të intensifikojë bashkëpunimin e akterëve ekonomik të Hungarisë dhe Kosovës.

"Të dy vendet deri tash kanë nënshkruar një sërë marrëveshjesh që janë në implementim e sipër. Ne si Qeveri, bashkë me qeverinë e shtetit mik kemi bërë të mundur të lehtësojmë bashkëpunimin mes operatorëve ekonomik të dy vendeve. Ne kemi çka të mësojmë. Prej Hungarisë sa i përket sektorit privat. Gëzohem që impelentojmë marrëveshjet e përbashkëta. Me Hungarinë kemi marrëveshje të shumta, edhe kjo që u nënshkrua sot me Ministrinë e Infrastrukturës na mundësin që edhe me tutje të kemi bashkëpunim me të frytshëm. Me implementimin e kësaj marrëveshje do të kemi autostrada më të sigurta", tha ai.