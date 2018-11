Universiteti i Tiranës pezullon pedagogun e arrestuar për trafik droge

Universiteti i Tiranës ka dalë me vendim lidhur me pedagogun e Fakultetit Ekonomik, Dritan Shoraj, i arrestuar të premten e lënë pas për trafik droge, transmeton Shqip.

Në vendim thuhet se rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr Koni, pasi u njoh me informacionin e bërë publik nga Policia e Shtetit në datën 10 tetor për Dritan Shoraj, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi drejt Italisë, doli me vendim.

“Rektori vendosi më datë 12.11.2018 pezullimin nga detyra të z.Dritan Shoraj, personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Menaxhimit në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, deri në marrjen e dokumentacionit të plotë nga institucionet përkatëse për këtë shtetas”, thuhet në vendim. Dtën e djeshme Gjykata e Tiranës, ditën e djeshme vendosi masën e sigurisë “Arrest me burg” për 40 ditë me qëllim ekstradimi.

Kjo pasi 47-vjeçari Dritan Shoraj, rezulton i dënuar nga drejtësia italiane, me 4 vite e 20 ditë burg për trafik droge.

Mësohet se Shoraj, ishte pedagog i lëndës së menaxhim i biznesit dhe korporatave në Fakultetin Ekonomik.

Arrestimi i tij u bë me kërkesë të autoriteteve italiane, i kërkuar për trafik droge. Ka qenë Interpol ai që ka kërkuar arrestimin e Shoraj, i cili qysh prej vitit 2014 mban titullin “Doktor Shkencash” në Ekonomi.

Gjykata e Apelit në Venecia, Itali e ka dënuar Shoraj me 4 vite e 20 ditë burg për veprën penale “Pjesëmarrje në trafikun e lëndëve narkotike”