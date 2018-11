Krasniqi kërkon që sistemi i drejtësisë të ndryshojë nga themeli

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës dhe ish-kryeparlamentari i Kosovës, Jakup Kransiqi ka shkruar në Facebook se “askund peshku i vogël s’e han të madhin”.

Ai thotë se, “në Kosovë vite me radhë e kemi dëgjuar gabimisht një shprehje figurative: “Kapjen e peshqve të mëdhenj”! Fjala ishte dhe është për kryesit e krimeve të mëdha ekonomike e politike, të cilët duhej të dënoheshin nga sistemi i drejtësisë, i cili sistem pas luftës çlirimtare as edhe një herë nuk është marrë me krimet e luftës të kryera ndaj shqiptarëve, me sabotuesit e luftës, me bashkëpunëtorët e armikut, të armikut që ushtroi gjenocid mbi shqiptarët, për t’i zhdukur këta të fundit tërësisht ose pjesërisht”.

Sistemi që për të gjitha sistemet e krimit të kryera në Kosovë që nga viti 2000, ka qenë dhe vazhdon të jetë i fjetur, thotë Krasniqi. Ky sistem (sistemi i drejtësisë) duhet që të ndryshojë që nga themelet e tija.

Ai thotë se të njëjtin gabim pas Shqipërisë po e bëjnë edhe në Evropë.

“Është interesante, të njëjtën gjë, të njëjtin gabim, kanë filluar ta përsërisin kohëve të fundit pas Shqipëri edhe në Europë. E kuptueshme, krejt gabimisht! Përse? Sepse edhe atje ( një Europë e Shqipëri), sikur po bëhen se po i ndjekin peshqit e mëdhenj! E keqja është se “veprimi” sikur (na rrjepën këto sikur!) po bëjnë diçka i ka përfshirë edhe ata, të fuqishmit, jashtë kufijve të vendeve tona! Se të fuqishmit në vendin tonë janë të pakapshëm! Ata që shohin, lexojnë e dëgjojnë muhalifet e njerëzve të veshur me pushtet, të njerëzve që rrezikojnë frytet e të arriturave me flijime të mëdha të kombit, që shkelin ligjet e Kushtetutën e vendit dhe janë të pakapshëm nga grepi i drejtësisë. Drejtësi të cilën veç në letër nuk e has dot askund. Ashtu siç nuk haset askund, kapja e peshkut të madh nga peshku i vogël”, shkruan Krasniqi.

Ai shton se edhe në Shqipëri si edhe në Kosovë, sikur e kanë harruar urtinë popullore: “Peshku i madh e ha të voglin” dhe jo e kundërta.

“Në të dy vendet po kërkojnë nga sistemi i “drejtësisë”, që janë krejt jofunksionale, që peshqit e vegjël t’i kapnin peshqit e mëdhenj?! Madje, këta peshqit tanë kanë zënë të peshkojnë peshq goxha të mëdhenj edhe një Europë?! Bile edhe të na thurin ditirambe për peshqit tanë?! A thua se të gjithë nuk e dimë se peshqit e vegjël janë viktima të përditshme të peshqve të mëdhenj. Mbase edhe mund të ketë ndonjë përjashtim, si me ata peshqit e vegjël të Amazonit – piranat”, ka shkruar Krasniqi.

Ne, shton Krasniqi, shqiptarët në të dy vendet tona, do të ishim fatbardhë sikur “peshqit e mëdhenj” të politikës t’i vetë dorëzoheshin peshqve të vegjël! Po kjo vështirë se ndodh. Madje do të bënte precedentin. Njëfarë paradoksi nonsens! Meqenëse, së paku deri më tani nuk është dëgjuar se kjo ka ndodhur diku në botën tonë “jallane”. Mbase në kohën e “leninizmit e djathtë” edhe mund të ndryshojnë gjërat.

“Me këtë demokraci foshnjore (që dikush po e quan: “Leninizëm i djathtë”?!) është vështirë të ndodhë që peshku i vogël ta përlajë të madhin. Eh,sikur... sikur ta kishim tipin më të lartë të demokracisë! Kjo po! Po ku të gjejmë demokraci të përsosur se? Madje, ajo nuk është e tillë as në atdheun e saj! Ndoshta do të ndodhte diçka e tillë! Por, në rastet tona, kjo është e pamundshme të ndodhë. Një gjë që dihet dhe mund të jetë e sigurt është se vetëm krokodili i ha që të dy peshqit përnjëherë. Kjo që shihet në këtë fotografi mund të ndodh tepër rrallë. Ujërat tona të ëmbla nuk i ushqejnë dot krokodilët, ndoshta edhe për shkak ndotjes se ujërave e të ambientit”, shkruan Krasniqi, që postimit të tij në Facebook ia ka bashkangjitur edhe një ilustrim në të cilin shihet krokodili duke ngrënë peshk.

Gjithsesi, shton ai, vendi ka nevojë urgjente për një “krokodil” vendor e tokësor për të konsoliduar shtetin e së drejtës. Përndryshe, drejtuesit dhjetëvjeçar të institucioneve të shtetit të pavarur që e kanë krijuar këtë situatë, nuk mund të sjellin ndryshimin që i duhet kombit e shtetit tonë, apo më saktë, kombit e shteteve tona. Përkundrazi, mund të ketë vetëm përkeqësim. Udhëheqësit marrin vendime të duhura e të drejta dhe nuk fotografohen para kamerave e fotoreporterëve.

“Fatkeqësia është se përgjegjësitë e kësaj gjendjeje nuk gjinden vetëm në një parti politike e as vetëm në koalicionin qeverisës. Ata gjinden në secilën parti politike. Nuk dihet nëse u përkasin të dy krahëve të leninizmit “të djathtit e të majtit”, por pa gjasa për t’i përngjarë leninizmit që e dominoi gati një shekull. Fjala është për shekullin e shkuar. Të shkuarat qofshin të harruara. Krokodili po i ha dy peshqit përnjëherë”, ka shkruar Krasniqi.