Haradinaj: Taksa 10 për qind për mallrat serbe nuk është bërë nga lazdrimi

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, pranon se Qeveria e Kosovës nuk ka asnjë informacion se cilat janë temat në takimet mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksander Vuçiq, por pavarësisht kësaj, thotë se nuk guxon të diskutohet për territorin e Kosovës.

Në një intervistë për KosovaPress, Haradinaj ka thënë se masa e vendosur për produktet serbe prej 10% nuk është bërë nga lazdrimi.

Ai thotë se nuk ka presion që e largon atë masë dhe tregon cilat janë kushtet për Serbinë, që ajo të ketë mundësi të hiqet.

“Nuk kam ndonjë informatë direkte nga rrjedha e bisedës, nuk kemi marrë ndonjë informatë nga Presidenti ose zyra e tij ende, mirëpo, Kosova është mirë që është prezente në tavolinë, pra ta zëmë nëse do të organizohej një takim nga Mogherini dhe ne të mungonim si Kosovë, mund të merrej në njëfarë mënyre si plus për Serbinë dhe si minus për ne. Pastaj, po, ne i kemi disa shqetësime se çka shtrohet për diskutim në takime, pra nuk guxon të shtrohet për diskutim territori i Kosovës dhe kufijtë e Kosovës, Kosova është shtet i pavarur, i obligohet Kushtetutës dhe vendimit të deputetëve më 17 shkurt 2008, pra ne jemi kundër që të shtrohet për diskutim substanca e shtetit tonë”, thotë ai.

I pyetur se kur do bëhet Qeveria pjesë e dialogut, përmend faktin që janë pjesë e dialogut teknik. Por shpreson se do të arrihet një marrëveshje mes gjithë liderëve e të gjithë të shkojnë të ulen në tavolinën e bisedimeve.

“Po ne jemi pjesë e dialogut teknik sikurse dihet dhe po ashtu i kemi dhënë parlamentit mundësi që të marrë përgjegjësitë e veta dhe në një platformë, kornizë të bisedimeve që do të buronte nga Kushtetuta e vendit dhe një platformë e cila do të respektonte territorin, kufijtë, paprekshmërinë e territorit dhe të kufijve, e njëkohësisht edhe një delegacion, dhe shpresojmë që do të gjendet një gjuhë e përbashkët edhe me opozitën për delegacionin, pra që Kosova të jetë unike, edhe ashtu puna në dialog është e ndarë në të tri legjislacionet, Presidenti e përfaqëson Kosovën që është e drejtë kushtetuese, qeveria është në aspektin zbatues, implementues, të arriturave ose obligimeve të marra, Parlamenti është organi që merr vendimet me rrjedhën e bisedimeve ose të marrëveshjes potenciale, pra duhet t’i ndajmë punët në tri pjesë”, pohon Haradinaj.

Sa i përket masës prej 10% për produktet e importuara serbe, Haradinaj thotë se ajo nuk është vendosur nga arroganca apo lazdrimi, por si masë mbrojtëse.

Kur përmend CEFTA-n, thotë se Serbia qysh moti nuk respekton rregullat e saj.

Ndërsa, sipas Haradinajt, Serbia po bënë veprime jo etike, jo diplomatike dhe joligjore. E derisa nuk i ndalë këto, Haradinaj thotë se nuk do e heqin këtë masë.

“Dikur Serbia ka marrë obligim që të mos e pengojë Kosovën në anëtarësimin në organizata rajonale e ndërkombëtare, ka marrë përsipër që të tërhiqet nga një ‘luftë’, ta quajmë ashtu në planin global kundër Kosovës. Tani është shumë agresive, gjoja në tërheqjen e njohjeve duke shfrytëzuar edhe metoda e veprime që janë jo etike, jodiplomatike edhe joligjore besa. Pastaj kemi një agresivitet të madh për qytetarët e Kosovës, serbët e Kosovës, kërcënime ndaj tyre, familjeve që janë anëtarë të FSK-së, pra është një, po e quaj ashtu një agresivitet i rritur, të cilit ne jemi të detyruar t’i themi stop, duke shfrytëzuar një instrument legjitim të vendit tonë, pra masën ndaj prodhimeve të Serbisë, po ashtu duke bërë kujdes që me këtë masë të mos prekim prodhimet ose produktet ndërkombëtare apo vendet ndërkombëtare, Kjo është masa më reale që kemi mundur ta marrim, përkundër faktit që President i Vuçiq e interpreton këtë si shkelje të disa normave. E vërteta është se Serbia nuk ka respektuar normat e CEFTA-s deri tani, nuk kanë pse të thirrën në CEFTA-n tani, kjo është masë legjitime e jona, mbrojtëse, nëse jemi të detyruar ne mund të mbrohemi duke e rritur këtë masë nga dhjetë për qind në njëzetë, tridhjetë apo deri në atë finale. Pse e them këtë? Se vërtetë jemi të detyruar, jemi të mbështetur për muri, nuk kemi kah të shkojmë si Kosovë”, thotë kreu i Qeverisë.

Mes tjerash, thotë se këtë nuk po e bënë as për pushtet, ngase sipas tij, partitë shqiptare në Kuvendin e Kosovës e përkrahin.

“Pra ne në pakufi nuk mund të mos e mbrojmë veten e dua ta them edhe një herë, ta shfrytëzoj rastin, e para të iu them qytetarëve serbë të Kosovës që janë qytetarë të këtij vendi, se në mes të marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të ketë paqartësi, po këto ne nuk i përdorim kundër qytetarëve të Kosovës, me këtë nuk po e kërkojmë mëshirën, as simpatinë veç për votë në parlament apo për ta mbajt koalicionin në pushtet, se partitë shqiptare më kanë deklaruar se nëse ty do të të rrëzojë Lista Serbe, ne nuk të rrëzojmë. Po e përsëris, nuk i kemi target serbët e Kosovës, edhe ta dinë Brukseli, Uashingtoni, Berlini, Roma, Londra e Parisi që nuk jemi kundër tyre, por do të mbrohemi nga Serbia. Këtë do ta bëjmë”, thotë ai.

Haradinaj deklaron se kjo masë nuk do hiqet me ndonjë presion, por vetëm atëherë, sipas tij, kur Serbia disiplinohet dhe nuk përdor arrogancë në raport me Kosovën.

“Do ta vlerësojmë bashkërisht, nëse ndalet ky agresivitet nëse Serbia e disiplinon veten në raport me Kosovën, ose nëse Bashkësia Ndërkombëtare arrin ta disiplinojë, ne jemi të gatshëm ta shkurtojmë, por nuk mund ta heqim me ndonjë presion ose shantazh mbi ne, ose me rritje të agresivitetit, janë gabim nëse shkojnë kësaj rruge në Beograd, ose kudo qoftë, nuk shkon ashtu, pra nuk jemi të interesuar ta heqim”, deklaron ai.

Kryeministri i Kosovës deklaron se janë për dialog, por thotë se nuk mund të mos e mbrojnë veten nga një agresivitet i tillë./KosovaPress