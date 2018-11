Mos i votoni ata që nuk ua heqin bërllokun, porosit Haradinaj

Kryeministri Ramush Haradinaj ka porositur që mos të votohen ata kryetarë komunash që nuk punojnë për pastërtinë në qytet.

E ka thënë këtë teksa vetë është përfshirë në një aksion të pastrimit në hyrje të parkut të Gërmisë në kryeqytet, bashkë me organizatën “Let’s Do it Kosovo”.

Haradinaj ka kërkuar nga kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, që t’i kushtojë më shumë kujdes heqjes së bërllokut.

“I bëj thirrje kryetarit Ahmeti, nuk është kosto shumë e shtrenjtë. Duhet të kujdesemi për hapësirat e përbashkëta. Nuk mundemi 20 vjet më vonë ka të sillemi me gjet deponim. Shikoni çfarë hyrje, nuk guxon me vazhdu më kështu. Të gjitha ata që lypin votë, duhet me punu që Kosova mos me mbush me bërllok”, ka thënë ai.

Haradinaj u ka bërë thirrje qytetarëve që mos t’i votojnë politikanët që nuk ua heqin bërllokun.

“Me 15 dhjetor e shpallim të përmbyllur, kush hedh bërllok kem me nxon, kem me shku te shpija edhe me dënu edhe me hek bërgllogun. Mos të votoni ata që nuk ju heqin bërllokun, mos i votoni këta. Nuk po flas për këtu nuk bëjnë përjashtim asnjë komunë. Mos me leju me ndodh kështu”.

“Nuk bënë me leju me ndodh më kështu. Mali i Zi me u shpallë eko e na të mbushur me bërllok nuk bon. Implemtimi i gjobave mandatore do të jetë problem, por do të punojmë. Po ankohemi që s’ka liberalizim. Kanë me na dhanë se është e drejta e jona, por duhet të punojmë në këtë drejtim”.