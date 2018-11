Haradinaj: Do të ishte lajm i mirë sikur liberalizimi të ndodhte para festave të fundvitit

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se do të ishte lajm i mirë që edhe Kosova të marrë liberalizimin e vizave para festave të fundvitit.

Haradinaj duke marr pjesë në promovimin e programit nacional për rininë tha se rinia e Kosovës nuk është më pak e zot sesa rinia e vendve tjera dhe se Qeveria sipas tij do t’i jap përkrahje.

“Qeveria i ka marrë përgjegjësitë e veta e kemi rritur 12 përqind buxhetin për arsim, njëkohësisht i kemi trajtuar me prioritet çështjet e arsimit. Ne i gëzohemi kësaj pune që po bëhet, vërtet na ka mobilizuar dhe do t’i japim çdo përkrahje në këtë proces. Ju siguroj që nuk jemi më pak të zot se rinia e vendeve tjera, rinia jonë duhet vetëm të ketë një nxitje. Është tepër me rëndësi që shtetet e BE-së ta vendosin në agjendë. Do të ishte një lajm i mirë që edhe Kosova të marrë liberalizimin e vizave para festave të fundvitit”, tha Haradinaj.

Ndërsa kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se rinia e Kosovës është më e izoluara në Ballkan pasi që nuk ka liberalizim. Veseli ka përsëritur se nëse nuk BE nuk vendos në favor të këtij procesi është racizëm, transmeton ksp.

“Rinia jonë aktualisht është duke u përballur me sfida që janë të fushave të ndryshme. Në të njëjtën kohë ballafaqohet me atë se është rinia më e izoluar në Ballkan. Po presim si do të vendoset për këtë rini, nëse nuk ka liberalizim është racizëm, presim të shohim a do t’i jap mundësi që kjo rini ta shoh botën si çdo rini tjetër, pasi që është rini evropiane. Ne duhet të bëjmë më shumë për përgatitjen e tyre për tregun e punës”, tha Veseli.

Koordinatori nacional për Kulturë, Rini dhe Sport, Rexhep Hoti, ka thënë se me këtë program është formësuar ideja e pjesës praktike të sistemit të nxënies, q ë u garanton pjesëmarrje të gjithë nxënësve në tri fusha, si në dituri, në kreativitet kulturor dhe mëndim kritik dhe në sport.

Ai tha se ky projekt nuk do të ishte i plotë po të mos ishte edhe pjesëmarrja e të gjitha komuniteteve.

“Nxënësit me këtë projekt do ta kenë hapësirën e vet për ta marrë nxënien në mënyrë normale dhe për të pasur mundësinë e një gare me bashkëmoshatarët. Pos dy dokumenteve bazë programin nacional për rininë dhe programi ndërshtetëror për rini, është edhe mundësia e bashkëpunimit”, tha ai.