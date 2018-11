Kosova i kërkon SHBA-së mbështetje për anëtarësim të plotë në Interpol

Kosova i ka kërkuar Shteteve të Bashkuara mbështetje për anëtarësim me të drejta të plota në Interpol. Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Abelard Tahiri pati një takim me prokurorin e përgjithshëm amerikan, Jeff Sessions në Uashington ku diskutoi për këtë dhe tema të tjera. Në një intervistë me ‘Zërin e Amerikës’, zoti Tahiri tha se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një marrëveshje që t’i hapë rrugën perspektivës evropiane të dy vendeve.

Zëri i Amerikës: Zoti Tahiri, ju patët takim këtu në Shtetet e Bashkuara me Prokurorin e Përgjithshëm, Jeff Sessions. Cilat ishin temat që u diskutuan me zotin Sessions?

Abelard Tahiri: Për mua si ministër i drejtësisë së Kosovës ishte një takim shumë i rëndësishëm me zotin Sessions. Temat që kemi diskutuar me të kanë qenë fuqizimi i sundimit të ligjit edhe më tej në Kosovë, e kam informuar për reformat që kam ndërmarr tash e 14 muaj si ministër i drejtësisë, për angazhimin tim të përbashkët së bashku me agjencitë që janë prezente në Republikën e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç janë OBDAT, ICITAP, INL dhe një nga temat më të rëndësishme që kam kërkuar nga zoti Sessions ka qenë përkrahja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën në agjendën e Interpol-it tani, pra më 20 nëntor do të mbahet takimi ku ne shpresojmë që do të jemi anëtarë me të drejta të plota si Kosovë dhe padyshim këtu kam marr një përkrahje të plotë nga zoti Sessions se SHBA do të vazhdojnë të punojnë fuqishëm edhe të sigurojnë vota tjera për Kosovën në mënyrë që të jemi anëtarë me të drejta të plota e kësaj organizate që është shumë e rëndësishme pra siç është Interpoli.​

Zëri i Amerikës: Një nga sfidat kryesore të Kosovës është edhe Gjykata e Posaçme dhe ju para se të vinit këtu patët një takim me Prokurorin e Posaçëm, Jack Smith të cilit i premtuat përmbushje të të gjitha detyrimeve të Kosovës. Cilat janë këto detyrime dhe në ç’fazë është puna e kësaj gjykate?

Abelard Tahiri: Realisht Kosova ka përmbushur të gjitha obligimet e saj që dalin përballë kësaj republike deri më tani, pra ajo gjykatë është themeluar në bazë të ndryshimeve kushtetuese që kemi bërë dhe dy ligje që janë në fuqi. Ajo çfarë kam kërkuar nga zoti (Jack) Smith është që të sigurohemi që të respektohen plotësisht të drejtat e atyre që nesër mund të jenë të akuzuar nga kjo gjykatë e posaçme. Ajo që është shumë me rëndësi për ne është që qytetarët e Kosovës të trajtohen në bazë të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në këtë rast që mund të jenë të akuzuar. Tashmë Kosova nuk ka asnjë obligim sa i përket kësaj çështjeje dhe ne do ta respektojmë gjithë atë që do të del nga kjo gjykatë dhe siç e dini deri më tani aktakuzat e para ende nuk kanë dalë nga kjo gjykatë dhe Kosova do të vazhdojë bashkëpunimin në bazë të këtyre ligjeve që i kemi në fuqi.

Zëri i Amerikës: A përbën shqetësim për Kosovën që nga puna kësaj gjykate mund të dalin emra të personave të njohur në sferën politike dhe publike të sotme të Kosovës?

Abelard Tahiri: Për ne si qeveri e Kosovës normalisht që është shumë e rëndësishme që njëherë e përgjithmonë t’i largojmë këto pretendime për krime lufte që janë kryer kundër popullatës civile serbe dhe siç e thash nuk dua të lëshohem në emra dhe efektin e saj se si mund të jetë apo çka do të ndodh sepse nuk dua të paragjykoj në asnjë rrethanë ajo se çfarë do të ndodh në të ardhmen mirëpo ne si Kosovë kemi treguar që nga paslufta përgjegjësi të lartë në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare të drejtësisë që i kemi pausr edhe në të kaluarën nga ish kryeministra dhe ish ministra të akuzuar për krime lufte dhe bashkëpunimi ynë ka qenë në një nivel jashtëzakonisht të mirë.

Zëri i Amerikës: Në fillim të tetorit ju lajmëruat dorëheqjen tuaj dhe me kërkesën e partisë e tërhoqët atë. Por cilat ishin arsyet që ju shtynë ta paraqisni këtë dorëheqje?

Abelard Tahiri: Unë e kam thënë edhe më herët se kam pasur disa shqetësimë që kanë të bëjnë në fushën e sundimit të ligjit, shqetësime të mija që i kam bërë të ditura edhe të kryeministri edhe te kryetari i partisë dhe normalisht që kërkesa e tyre ka qenë që unë të vazhdoj të drejtojë ministrinë e drejtësisë, një ministri tejet të rëndësishme dhe tashmë jemi në një periudhë shumë të rëndësishme me një numër shumë të madh të reformave që kemi ndërmarr dhe kjo është e tëra që mund të themë për këtë çështje.

Zëri i Amerikës: Një nga temat për të cilat u fol, ose më saktë një nga spekullimet ishte që ky veprim i juaji erdhi si pasojë e ndërhyrjeve, ose përpjekjeve për ndërhyrje politike. Nga kush vinin këto ndërhyrje?

Abelard Tahiri: Unë e kam theksuar edhe më herët, deri më tani sa i përket kësaj çështjeje nuk është se kam dhënë ndonjë deklaratë dhe ka pasur teori të ndryshme konspirative për mënyrën se pse kam ofruar dorëheqje nga pozita e ministrit të drejtësisë dhe meqenëse e kemi mbyllur dhe kërkesa e kryeministrit dhe i kryetarit të partisë sime Kadri Veseli ka qenë që të vazhdoj edhe më tutje të drejtojë ministrinë e drejtësisë dhe mendoj se çdo koment më tutje sa i përket kësaj teme është e tepërt.

Zëri i Amerikës: Domethënë ky kapitull është i mbyllur…

Abelard Tahiri: Padyshim.

Zëri i Amerikës: Kritikët thonë se partia juaj është në pushtet që në vitin 2007 dhe kontrollon sistemin e drejtësisë dhe është një sistem delikat. Si u përgjigjeni ju kritikave?

Abelard Tahiri: Normalisht që ka edhe vend për kritika sa i përket partisë sime dhe timen normalisht si ministër i drejtësisë mirëpo unë i ftoj të gjithë ata që janë pjesë e politikës dhe pjesë e parlamentit që të votojnë reformat që i kemi ndërmarr së bashku me partnerët tanë strategjikë siç Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Kam arritur të bëj një reformë të thellë në politikat penale pra në Kodin penal të Kosovës gjë që janë rritur dënimet për korrupsion, është rritur parashkrimi i afatit për veprat penale, kam arritur të bëj një reformë të thellë në legjislacionin sa i përket konfiskimit të pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme, po ashtu projektligjin për informatorë, kam arritur të dërgoj në parlament një projektligj shumë të rëndësishëm siç është projektligji për parandalimin e konfliktit të interesit dhe kjo u pamundëson keqpërdorimin e disa individëve nëpër shumë pozita siç ka ndodhur në të kaluarën në Kosovë. Është një reform që nuk ka ndodhur për vite të tëra dhe jemi duke i dhënë një drejtim të ri, jemi duke fuqizuar gjyqësorin pra vota në favor të këtyre reformave do të thotë fuqizim i gjyqësorit dhe do të rris pavarësinë e gjyqësorit.

Zëri i Amerikës: Një nga marrëveshjet e fundit me Serbinë në kuadër të bisedimeve, ishte ajo për integrimin e institucioneve të drejtësisë në Veri. Ku qëndron ky proces?

Abelard Tahiri: Kjo është prej marrëveshjeve më të rëndësishme që Kosova ka arrit në kuadër të bisedimeve me Serbinë në Bruksel. Jam shumë i lumtur që në nëntorin e vitit të kaluar ne kemi arrit që të funksionalizojmë Gjykatën Themelore të Mitrovicës dhe tri degët e saja në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, pra janë gjithsej 42 gjyqtarë serb që kanë filluar punën në atë pjesë të Kosovës. Këtu janë edhe një pjesë e gjyqtarëve që vijnë nga komuniteti shqiptar poashtu janë edhe 13 prokurorë nga komuniteti serb që tashmë janë vendos në zyrat e tyre dhe tashmë është një proces pothuajse normal i funksionimit të këtyre gjykatave. Jam shumë i lumtur që tash së bashku me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndihmën e tyre kemi arritur t’i vendosim këto gjykata dhe tashmë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës e kanë mundësinë që t’u drejtohen gjykatave për çështje që ata mendojnë se duhet t’u drejtohen.

Zëri i Amerikës: Bisedimet në arenën politike në Kosovë dhe në arenën ndërkombëtare, a ndikojnë tek procesi i këtij integrimi dhe puna për institucionet e drejtësisë në Veri?

Abelard Tahiri: Mendoj që është shumë e rëndësishme që Kosova dhe Serbia duhet të fillojnë një fazë të re të bisedimeve që do të arrijnë në një marrëveshje përfundimtare sepse kështu e kërkon edhe strategjia e Bashkimit Evropian që u publikua në prill të këtij viti. Pra për ne si vend është shumë e rëndësishme sepse të dyja vendet do t’i hapin perspektivë evropiane vendeve dhe qytetarëve tanë. Pra është një moment shumë i rëndësishëm dhe nuk dua të paragjykoj se cili do të jetë epilogu i këtyre takimeve ose cila do të jetë marrëveshja sepse normalisht që këtë nuk e di askush dhe do të ndodh si proces i një dialogu ose takimeve që besoj që do të ndodhin ndërsa sa i përket asaj se sa mund të ndikojë në normalizimin e gjykatave edhe me tutje në veri të Kosovës unë nuk besoj që do të ketë ndonjë efekt negativ sepse tashmë kemi gjyqtarët serb dhe personelin e ndihmësit që janë pjesë e këtyre gjykatave dhe normalisht janë future edhe strukturat komunale që udhëheqin me këto komuna dhe besoj që nuk do të ketë së paku efekt negativ sa i përket funksionimit të këtyre gjykatave.

Zëri i Amerikës: Debati për ndryshimin e kufijve që nga Presidenti Thaçi është quajtur “korrigjim kufijsh”, ndërsa nga Serbia “vënie e kufirit” mes serbëve dhe shqiptarëve, po mbizotëron kjo lloj teme. Duke qenë një nga njerëzit e afërt me Presidentin Thaçi, si e shihni ju një ide të tillë?

Abelard Tahiri: Unë nuk dua të komentoj, është një ide e presidentit të Kosovës dhe secili ka të drejt që të ketë një agjendë të tij sa i përket kësaj çështjeje. Në këtë rast edhe presidenti e ka një agjendë të qartë për bisedimet me Serbinë pao më mirë të them fazës përfundimtare të dialogut. Ajo që është tejet e rëndësishme është që ne si Kosovë dhe si dy vende në Ballkanin Perëndimor, Kosova e Serbia kanë nevojë për një marrëveshje e cila do t’i hapte rrugë perspektivës të këtyre dyja vendeve. Tashmë jemi të bllokuara edhe ata (Serbia) e ka të bllokuar perspektivën evropiane, po ashtu edhe ne hasim në shumë problem në fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar, këto viteve të fundit kemi ngecur edhe në fushën e njohjeve edhe me anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, pra ne si Kosovë po humbim energji të madhe në këto çështje dhe në anën tjetër fokusin më të madh duhet ta kemi në sundimin e ligjit, me politika që lidhen me shëndetësi, arsim dhe zhvillimin ekonomik dhe për këtë arsye mendoj se jemi në një periudhë që ne si Kosovë po ashtu edhe Serbia duhet ta përmbyllim këtë proces dhe fokusin e madh ta kemi tek problemet e mëdha me të cilat qytetarët tanë përballen çdo ditë.

Zëri i Amerikës: Ju jeni njeri i afërt me Presidentin Thaçi, por ndërkohë ju jeni ministër i një qeverie, kryeministri i së cilës është kundër kësaj ideje. A krijon kjo një farë friksioni apo tensioni?

Abelard Tahiri: Unë mendoj që kjo nuk është thjeshtë një agjendë politike e një personi të caktuar, normalisht kryeministri, presidenti, kryetarët e partive mund të dalin me ide dhe me përcaktime të tyre sa i përket fazës përfundimtare të dialogut kjo thjeshtë nuk është një agjendë e thjeshtë e një individi qoftë të presidentin qoftë të kryeministrit kjo është agjendë e gjithë klasës politike në Kosovë dhe padyshim që një gjë e tillë nuk ndikon në punën tonë në qeveri dhe deri më tani nuk ka ndikuar. Normalisht mendoj që është jashtëzakonisht e mirë dhe e favorshme që udhëheqësit tanë presidenti, kryetari i parlamentit, kryeministri të kenë një përcaktim të qartë se cilat janë temat që ne duhet t’i shtrojmë si Kosovë në fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë.