Jo dy-fish, as tre-fish, po 25 herë rritje në shpejtësi të Internetit. Kujtesa me 500 Mbps për klientët ekzistues!

Kujtesa, ka zhvilluar dhe ka rritur nivelin e shpejtësisë së internetit, duke ofruar internet deri në 500 Mbps për klientët ekzistues rezidencial. Bëhet fjalë pë rritje marramendëse të shpejtësisë së internetit, gjë që nuk ka ekzistuar ndonjhëherë në Kosovë, e ekziston në shumë pak vende të Evropës dhe botës moderne.

Kujtesa nga sot, të gjithë klientëve ekzistues dhe lojal të saj, në Prishtinë, Fushë Kosovë, Kastriot, Gjakovë, Mitrovicë e Vushtrri, automatikisht do u rrisë shpejtësinë e Internetit, me çmimin e njëjtë të kontratës së tyre ekzistuese. Me 500 Mbps më nuk do të keni problem të përdorni internetin për nevojat e juaja, të downloadon-i dokumente te ndryshme, apo të shkarkoni e shikoni filma dhe video pa ndërpreje.

Për të marrë këtë super shërbim nga Kujtesa, të gjithë këta klientë ekzistues, në këto qytete, do kontaktohen dhe informohen nga përkrahja teknike. Për disa prej tyre do bëhet edhe ndrrimi i Modemëve ekzistues dhe do u ipet modeli më i ri, falas, i cili ka kapacitet të përballojë këtë shpejtësi marramendëse të internetit, të cilin Kujtesa pastaj do u’a dërgojë në derë të shtëpisë. Kujtesa do të qëndroj gjithmonë afër klientëve shumë vjeçarë të saj dhe do t’i shpërblejë këta për besnikërinë e tyre.

Me këtë shpejtësi të Internetit, deri në 500 Mbps, e edhe më shumë, Kujtesa do jetë së shpejti në gjithë Kosovën.

Përjeto shpejtësinë edhe ti!

(Artikulli i Sponsorizuar nga Kujtesa)